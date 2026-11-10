Επέστρεψε στην Ομόνοια Αραδίππου ο Σατσιάς!

Σε γνώριμη λύση για τον πάγκο της κατέληξε η Ομόνοια Αραδίππου. Ο Μαρίνος Σατσιάς επιστρέφει στα «περιστέρια» μετά κάποιους μήνες αφού αποχώρησε με το τέλος της περσινής σεζόν. Είχε καταγράψει 14 νίκες, 16 ήττες και έξι ισοπαλίες, στα 36 παιχνίδια που είχε το κοουτσάρισμα της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας Αραδίππου:

Καλωσορίζουμε τον Μαρίνο ξανά στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου, με την οποία συνδέθηκε και κατά την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ομάδας μας.Με την επιστροφή του, συνεχίζουμε την κοινή μας προσπάθεια, με στόχο την επιτυχημένη πορεία της ομάδας και την επίτευξη των στόχων της φετινής σεζόν.Μαρίνο, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου!