Άνοιξε «παράθυρο» αποχώρησης από Ρεάλ ο Έντρικ

Κιλιάν Εμπαπέ παρόντος ο Έντρικ γνωρίζει πως είναι δύσκολο να καθιερωθεί στη Ρεάλ. Ο 20χρονος επιθετικός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την «βασίλισσα», μετά και τον περσινό του δανεισμό στη Λιόν όπου έδειξε το ταλέντο του με 8 γκολ και 8 ασίστ σε 21 συμμετοχές.

«Δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιανουάριο. Ζητώ απλώς ό,τι είναι καλύτερο για την καριέρα μου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει» δήλωσε ο Έντρικ, ο οποίος έχει ενταχθεί στην εθνική Βραζιλίας ενόψει του φιλικού αγώνα με την Ιαπωνία. «Είμαι ακόμα πολύ νέος, μόλις 20 ετών, οπότε θα δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω απλώς να παίζω, να είμαι χαρούμενος, να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, να βάζω γκολ και να μοιράζω ασίστ -ακριβώς όπως έκανα στη Λιόν, που ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ».

Ο Βραζιλιάνος άσος, που φέτος έχει 1 γκολ και 1 ασίστ σε 7 εμφανίσεις, χαρακτήρισε «σπουδαία ευκαιρία» την παρουσία του στη Ρεάλ, αλλά παραδέχτηκε ότι «... στη θέση μου υπάρχει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ο Κιλιάν Εμπαπέ, και ξέρουμε ότι είναι ένας (μελλοντικός) νικητής της Χρυσής Μπάλας».

Πάντως είχε καλά λόγια για τον Ζοσέ Μουρίνιο. «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον κόουτς. Κάθε μέρα, έρχεται να με δει και να με ρωτήσει πώς είμαι, ποτέ όμως σχετικά με το ποδόσφαιρο, πάντα σχετικά με την προσωπική μου ζωή. Το εκτιμώ αφάνταστα αυτό. Είναι από τους πρώτους προπονητές που έρχονται να μου μιλήσουν και να μέ κάνουν να νιώσω πραγματικά ευπρόσδεκτος. Του είμαι ευγνώμων για αυτό», ανέφερε.

sport-fm.gr