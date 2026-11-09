Υπέρ της παραμονής του στο Λίβερπουλ ο Άλισον - Έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Άλισον σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Πάλας αναφέρθηκε στο συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ, τονίζοντας πως επιθυμεί να παραμείνει στο κλαμπ.
Παρότι έχουν περάσει δύο χρόνια από την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ από τη Λίβερπουλ, δύο ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανή σύνδεση με την ομάδα που έχτισε ο Γερμανός στο «Άνφιλντ». Πρόκειται για τον Άλισον Μπέκερ και τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχημένης εποχής του.
Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας διανύει την ένατη χρονιά του στους «κόκκινους» και, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, το ενδεχόμενο αποχώρησής του είχε αρχίσει να συζητείται έντονα. Ωστόσο, ο ίδιος έδωσε για πρώτη φορά δημόσια το στίγμα των προθέσεών του, εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μέρσεϊσαϊντ.
«Ναι, αυτή είναι η επιθυμία μου. Αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο να αγωνίζομαι σε κάθε παιχνίδι, όμως στο μυαλό μου θέλω να παραμείνω εδώ», δήλωσε ο Άλισον.
Συμπληρώνοντας: «Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και διαφορετικές συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, η πρόθεσή μου είναι να συνεχίσω στη Λίβερπουλ. Είμαι χαρούμενος εδώ, όπως και η οικογένειά μου.Εξακολουθώ να διψάω για τίτλους και θέλω να συνεχίσω να πραγματοποιώ καλές εμφανίσεις. Στόχος μου είναι να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή είναι η σκέψη μου».
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Άντονι Ιραόλα, είχε δηλώσει πως δεν γνωρίζει αν η φετινή θα είναι η τελευταία σεζόν του Άλισον στον σύλλογο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να παραμείνει ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας για περισσότερα χρόνια.
Ερωτηθείς αν έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τη διοίκηση για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Άλισον απάντησε: «Όχι, αλλά ο εκπρόσωπός μου βρίσκεται σε επικοινωνία με τον σύλλογο».
Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα μέσα στη χρονιά ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ εξέτασε το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Γιουβέντους, ωστόσο τελικά επέλεξε να παραμείνει στο «Άνφιλντ».
athletiko.gr