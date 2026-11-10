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Την Τετάρτη η συνάντηση που θα κρίνει το μέλλον του Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η θέση του είναι εξαιρετικά επισφαλής

Παρατείνεται η αγωνία για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία θα κριθεί σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μονακό, με τη συμμετοχή του ιδιοκτήτη Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και των στελεχών Ομάρ Μπεράντα και Τζέισον Γουίλκοξ.

Η θέση του Κάρικ είναι εξαιρετικά επισφαλής, καθώς η ομάδα υποχώρησε στη 18η θέση της Premier League, μετά την ισοπαλία με 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα την Κυριακή.

Σύμφωνα με το BBC, ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα και ο αθλητικός διευθυντής Τζέισον Γουίλκοξ αναμένεται να εισηγηθούν στον συνιδιοκτήτη Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και την οικογένεια Γκλέιζερ την απόλυση του Κάρικ.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό και δεν οργανώθηκε αποκλειστικά για το ζήτημα του Κάρικ, ωστόσο τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα έφεραν πρώτο στην ατζέντα του meeting το θέμα του προπονητή.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνάντησης ληφθεί η οριστική απόφαση για την απόλυση του Κάρικ, η διοίκηση του συλλόγου επιθυμεί να τον ενημερώσει δια ζώσης.

O Mαουρίτσιο Ποτσετίνο φέρεται να είναι ο επικρατέστερος για την διάδοχη κατάσταση, εφόσον υπάρξει απόλυση. Ωστόσο καθώς ο Αργεντινός προπονητής έχει συμβόλαιο με την εθνική των ΗΠΑ ως το 2030, θα πρέπει να καταβληθεί ένα buy out 10 εκατ. ευρώ. Στη λίστα των υποψηφίων είναι ακόμη προπονητές όπως ο Αντόνιο Κόντε, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ο Έντι Χάου.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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