ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι επιστρέφει στο «Monumental»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Φιλικό Ριβερ Πλέιτ -Ίντερ Μαϊάμι, η πρώτη φορά με σύλλογο στη χώρα του

 Στις 7 Οκτωβρίου, στο «Monumental» ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του με τη «αλμπισελέστε» κατά τη διάρκεια μιας φιλικής νίκης (3-0) επί του Μπενίν , έναν αγώνα στον οποίο σκόραρε από το σημείο του πέναλτι. 

 Ωστόσο, ο σούπερ σταρ ενδέχεται να επιστρέψει στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ, αφού η ομάδα της Αργεντινής και η Ίντερ Μαϊάμι έχουν προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός φιλικού αγώνα για τις 19 Ιανουαρίου.

 «Όσο με αφορά, το θέμα θεωρείται σχεδόν βέβαιο», δήλωσε ο Κριστιάν Γκονζάλες, προπονητής της Ίντερ Μαϊαμι .

Η αναμέτρηση θα μπορούσε να αποτελέσει το τελευταίο φιλικό της Ρίβερ πριν από την έναρξη του τουρνουά «Απερτούρα», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 Ιανουαρίου. 

 Για τον Μέσι, θα είναι επίσης μια ξεχωριστή στιγμή: θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί στην Αργεντινή με σύλλογο, από την αρχή της επαγγελματικής του καριέρας έστω και σε φιλικό επίπεδο. Οι προηγούμενες εμφανίσεις του στη χώρα, πέρα ​​από αυτές με την εθνική ομάδα, αφορούσαν φιλανθρωπικούς αγώνες -όπως εκείνους που διεξήχθησαν μεταξύ 2005 και 2011 για το «Ίδρυμα Πούπι» (Pupi Foundation)- καθώς και αγώνες προς τιμήν των Χουάν Ρομάν Ρικέλμε και Μαξιμιλιάνο Ροντρίγκες, τον Ιούνιο του 2023. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά έλαβαν χώρα είτε στη «Bombonera» είτε στο γήπεδο της Νιούελς στο Ροσάριο.

 Το γήπεδο της Ρίβερ δεν είναι μια τυχαία τοποθεσία στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι. Είναι η έδρα όπου έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής -έχοντας αγωνιστεί σε 29 παιχνίδια, σημειώνοντας 20 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ- χωρίς να γνωρίσει ποτέ την ήττα. 

Κατά την πιο πρόσφατη επίσκεψή του, η Ρίβερ τον τίμησε ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο μέλος. 

ΑΠΕ

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απίστευτο: Το εξαψήφιο ποσό που πήρε ο Καρούσο για να ξυρίσει το κεφάλι του το 2020!

NBA

|

Category image

Ο Φαν Ντάικ πήγε όλους τους παίκτες της Λίβερπουλ στο μουσείο της ομάδας για μάθουν την ιστορία της

Premier League

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: 8 εκατομμύρια ευρώ, 0 συμμετοχές και μια μεταγραφή που ερευνά η Εισαγγελία

Premier League

|

Category image

Nations League: Μεγάλη απώλεια για Σερβία ενόψει Ελλάδας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

ΗΠΑ: Νέα λίγκα νέων με επενδυτές τους ΛεΜπρόν και Ντουράντ

NBA

|

Category image

Κι όμως, το φτιάχνει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εθνική: Ξανά ατομικό ο Κουρμπέλης, αισιοδοξία για τη συμμετοχή του

Ελλάδα

|

Category image

Τρίτη σερί ανατροπή!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θρύλος της Γιουνάιτεντ: «Πάρτε τον Κωστούλα»

Premier League

|

Category image

Μουρίνιο – Γκουαρδιόλα 77-76: Ο Πορτογάλος στην κορυφή της LaLiga

La Liga

|

Category image

Οι επιθετικοί της βγάζουν «φωτιές»

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Εμπαπέ στα... χνάρια του Ρονάλντο - Το ρεκόρ που καλείται να σπάσει

La Liga

|

Category image

Το πείσμα του Γιανίκ Γκομίς

ΑΕΛ

|

Category image

World Athletics: Οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή για το 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πιστεύουν πολύ περισσότερο

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη