Τζολάκης: Ρεκόρ στη φετινή Premier League οι εννιά αποκρούσεις του με Άρσεναλ

Ένα ακόμη «παράσημο» πήρε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, που έχει αρχίσει εντυπωσιακά την καριέρα του στην Premier League με τη φανέλα της Χαλ.

Στο ματς στο Λονδίνο με την πρωταθλήτρια Αρσεναλ μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε με 1-0, αλλά και πάλι ο διεθνής γκολκίπερ ξεχώρισε, καταγράφοντας μάλιστα μια επίδοση που κανένας άλλος τερματοφύλακας δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής στη φετινή Premier League. Συγκεκριμένα πραγματοποίησε εννέα αποκρούσεις, αριθμός που αποτελεί την κορυφαία επίδοση σε ένα παιχνίδι της φετινής σεζόν στην Αγγλία.

Η συγκεκριμένη επίδοση τον τοποθετεί ψηλά και στη συνολική ευρωπαϊκή κατάταξη των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες αποκρούσεις σ' έναν αγώνα. Μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Μάαρτεν Βαντεβόρντ της Λειψίας με 11 επεμβάσεις, καθώς και οι Πέτερ Γκουλάτσι (Βιγιαρεάλ) και Λόρις Κάριους (Σάλκε) με 10. Ο Τζολάκης ακολουθεί στην τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης με εννέα αποκρούσεις.

Πηγή: sport-fm.gr