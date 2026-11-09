Ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο ο Κάρικ: «Να παραιτηθώ; Δεν πρόκειται!»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δύο γκολ στις καθυστερήσεις απέφυγε την ήττα από την Άστον Βίλα (4-4), ωστόσο είναι στη ζώνη υποβιβασμού και πολύς λόγος γίνεται για το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο. Ο ίδιος έδειξε ενοχλημένος όταν του τέθηκε ακόμη και θέμα παραίτησης από ρεπόρτερ του Sky Sports.

«Δεν μου αρέσει η κατάσταση που είμαστε, ούτε τα αποτελέσματα που έχουμε, αλλά δεν πρόκειται να παραιτηθώ», είπε.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Ερώτηση: «Τι περιμένεις να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες; Αν πίστευες ότι το να αποχωρήσεις ήταν η καλύτερη λύση, πιθανότατα θα το είχες κάνει».

Κάρικ: «Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, όχι».

Ερώτηση: «Τι περιμένεις, λοιπόν, να συμβεί; Προφανώς θα υπάρξει κάποια συζήτηση, έτσι δεν είναι;»

Κάρικ: «Θα υπάρξει;»

Ερώτηση: «Θα υπέθετε κανείς πως ναι, σωστά;»

Κάρικ: «Εσύ θα υπέθετες;»

Ερώτηση: «Εσύ τι πιστεύεις;»

Κάρικ: «Εσύ μου λες τι πιστεύεις εσύ, έτσι δεν είναι;»

Ερώτηση: «Εγώ σε ρωτάω τι πιστεύεις εσύ. Τι περιμένεις να συμβεί;»

Κάρικ: «Κατανοούμε την κατάσταση• δεν έχουμε κερδίσει αρκετά παιχνίδια. Αλλά περιμένω να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά που δουλεύαμε μέχρι τώρα —διατηρώντας τα πολλά θετικά στοιχεία που δείξαμε στο παιχνίδι—, να περιορίσουμε κάποια λάθη και να κερδίζουμε αγώνες».

"That's not going to happen" 🗣️ Michael Carrick responds to the notion that he could resign as Manchester United head coach 🔴 https://t.co/q1fBKSXL7l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2026

sport-fm.gr