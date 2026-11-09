Πρώτος υποψήφιος για τον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας ο Τόμας Φρανκ

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η φετινή σεζόν για την Κρίσταλ Πάλας, καθώς οι «αετοί» του Λονδίνου, έπειτα από 10 αγωνιστικές, βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Premier League, έχοντας συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η εντός έδρας ήττα της Πάλας από τη Λίβερπουλ με 3-1, αποτέλεσμα που οδήγησε στην απομάκρυνση του προπονητή της ομάδας, Πιέρ Σαζ, από τον πάγκο. Πλέον, οι «αετοί» βρίσκονται σε αναζήτηση του κατάλληλου αντικαταστάτη, με στόχο να αντιστρέψουν την αγωνιστική τους εικόνα και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο Τόμας Φρανκ βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζει η διοίκηση της ομάδας. Ο 53χρονος Δανός, μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ, δεν έχει βρει ακόμη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Πάλας, ωστόσο, να εξετάζει το ενδεχόμενο να του προσφέρει την ευκαιρία να επιστρέψει στην Premier League και να αναλάβει μια νέα πρόκληση.

sport-fm.gr