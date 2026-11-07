Με Νότιγχαμ η Σίτι για το restart, στο χέρι της Άρσεναλ για την 6η σερί

Εκτός έδρας υποχρεώσεις έχει η Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 6-8 Νοεμβρίου η Premier League.

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη 3-2 επί της Λειψίας στη Γερμανία για το Champions League, οι «Πολίτες» αναμετρώνται με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ», στο τελευταίο χρονικά ματς του Σαββάτου (7/11, 19:30), και θέλουν τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να παραμείνουν σε απόσταση... βολής από την -κάτοχο του τίτλου και πρωτοπόρο- Άρσεναλ, αλλά και να βάλουν τέλος στο σερί δύο ηττών στο πρωτάθλημα (σ.σ. με Άστον Βίλα και Μπράιτον), το οποίο τους... «γκρέμισε» από την κορυφή της βαθμολογίας.

Στο μεταξύ, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, η οποία μεσοβδόμαδα επιβλήθηκε 2-1 της Σπάρτα στην Πράγα για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, φιλοξενεί στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» τη Χαλ των Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη με στόχο την πέμπτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα, καθώς σε αυτή την περίπτωση οι «κανονιέρηδες» θα βρεθούν -έστω και προσωρινά- στο +6 από τη Σίτι.

Από την πλευρά τους, οι «τίγρεις» δεν έχουν «γευθεί» τη χαρά της νίκης από τον Αύγουστο και τις πρώτες δύο αγωνιστικές, ενώ στους επόμενους επτά αγώνες τους για το πρωτάθλημα έχουν συγκεντρώσει πέντε βαθμούς (0-5-2).

Από εκεί και πέρα, η -τρίτη της βαθμολογίας- Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του -μακροχρόνια απόντα λόγω τραυματισμού- Στέφανου Τζίμα θα «κυνηγήσει» τη δεύτερη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα φιλοξενώντας την Μπρέντφορντ

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:

Έβερτον-Κόβεντρι

Σάββατο 07/11

Λιντς-Τότεναμ

Άρσεναλ-Χαλ

Φούλαμ-Νιούκαστλ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι

Μπράιτον-Μπρέντφορντ

Κυριακή 08/11

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ

Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ-Τσέλσι

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Άρσεναλ 24

Μάντσεστερ Σίτι 21

Μπράιτον 19

Τσέλσι 16

Λίβερπουλ 15

Μπρέντφορντ 14

Έβερτον 13

Μπόρνμουθ 12

Τότεναμ 12

Άστον Βίλα 12

Χαλ 11

Λιντς 11

Νιούκαστλ 11

Ίπσουιτς 11

Φούλαμ 9

Κόβεντρι 9

Μάντσεστερ Γιουν. 7

Κρίσταλ Πάλας 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Σάντερλαντ 5