Η ρήτρα που μπορεί να φέρει ξανά τον Χάρι Κέιν στο Λονδίνο

Η Τότεναμ μπορεί να αποχαιρέτησε τον Χάρι Κέιν το καλοκαίρι του 2023, όταν εκείνος μετακόμισε στο Μόναχο για λογαριασμό της Μπάγερν, όμως φρόντισε να διατηρήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το μέλλον.

Η μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού κόστισε περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ στους Βαυαρούς, με την ομάδα του Λονδίνου να χάνει τον κορυφαίο σκόρερ της, αλλά να εξασφαλίζει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Ωστόσο, η συμφωνία δεν περιορίστηκε μόνο στο οικονομικό σκέλος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η Τότεναμ συμπεριέλαβε στη συμφωνία μια ειδική ρήτρα, η οποία της δίνει προτεραιότητα σε περίπτωση που η Μπάγερν αποφασίσει κάποια στιγμή να πουλήσει τον Κέιν.

Συγκεκριμένα, εάν οι Γερμανοί δεχθούν πρόταση για την παραχώρησή του, οι Λονδρέζοι θα έχουν τη δυνατότητα να ισοφαρίσουν οποιαδήποτε προσφορά και να διεκδικήσουν την επιστροφή του ποδοσφαιριστή.

Βέβαια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται πιθανό στο άμεσο μέλλον. Η Μπάγερν εξακολουθεί να υπολογίζει στον Άγγλο φορ και του έχει προσφέρει ένα ιδιαίτερα σημαντικό νέο συμβόλαιο, δείχνοντας ότι τον θεωρεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού της σχεδιασμού.

Την ίδια στιγμή, η Τότεναμ προσπαθεί να αφήσει πίσω της ένα δύσκολο διάστημα. Μετά το προβληματικό ξεκίνημα της φετινής σεζόν και δύο προηγούμενες χρονιές που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, η ομάδα του Λονδίνου παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η προοπτική μιας επιστροφής του Κέιν παραμένει ένα ελκυστικό σενάριο για τους φιλάθλους της. Ο Άγγλος επιθετικός έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου και μια ενδεχόμενη δεύτερη θητεία του στο Λονδίνο θα είχε ξεχωριστή σημασία.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η Μπάγερν σκοπεύει να τον παραχωρήσει. Η ρήτρα που εξασφάλισε η Τότεναμ απλώς διατηρεί ανοιχτή μια πιθανότητα για το μέλλον, χωρίς να σημαίνει ότι η επιστροφή του Κέιν βρίσκεται ήδη στα σχέδια των δύο ομάδων.

ΑΠΕ