Xάνει τον Σάκα για αρκετές εβδομάδες η Άρσεναλ

Δυσάρεστα είναι τα νέα για την Άρσεναλ, καθώς ο Μπουκάγιο Σάκα θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Ο Άγγλος εξτρέμ αποχώρησε μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου (2-2) για το Champions League, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν το πρόβλημα στον τετρακέφαλο.

Το ιατρικό επιτελείο των Λονδρέζων έκρινε απαραίτητη την αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, προκειμένου να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπεία και να επιστρέψει όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος.

Την απουσία του επιβεβαίωσε και ο Μικέλ Αρτέτα, στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (6/11). Ο Ισπανός προπονητής δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός για αρκετό διάστημα.

«Θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Άρσεναλ. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν σημαντικό πονοκέφαλο για τον Αρτέτα, καθώς ο Σάκα αποτελεί βασικό στέλεχος της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας. Οι συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις των «κανονιέρηδων» κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της απουσίας του.

Στο μεταξύ, ο προπονητής της Άρσεναλ καλείται να βρει τον τρόπο να καλύψει το κενό του. Ο Νόνι Μαντουέκε και ο Εμπερέτσι Έζε συγκαταλέγονται στις επιλογές που μπορεί να αξιοποιήσει για να αναπροσαρμόσει τα επιθετικά του πλάνα.