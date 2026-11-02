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Κάρικ: «Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Αμετακίνητος στις απόψεις του

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους «κόκκινους διαβόλους» να διανύουν μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, εξαιτίας των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Μάικλ Κάρικ απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν το μέλλον του στον σύλλογο.

Ο Άγγλος τεχνικός, ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας παραμένει καλό και πως οι τελευταίες αποτυχίες δεν έχουν επηρεάσει τη νοοτροπία του. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους ποδοσφαιριστές και τη μεταξύ τους σχέση, επιμένοντας πως η ενότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για την προσπάθεια αναστροφής της κατάστασης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάικλ Κάρικ για το μέλλον του:

«Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν αλλάξει τη νοοτροπία μου. Το αποδυτήριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η αντίληψη είναι ένα αστείο πράγμα, μπορείς να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται με διαφορετικούς τρόπους. Την αφοσίωση των παικτών προς τον σύλλογο και μεταξύ τους δεν την αμφισβητώ καθόλου».

sport-fm.gr

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