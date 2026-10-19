«Ο Ριτσάρλισον είναι πρόβλημα της διοίκησης»

Εκτός της λίστας των 25 ποδοσφαιριστών που δήλωσε η Τότεναμ για τη φετινή Premier League έμεινε ο Ριτσάρλισον, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να βρίσκεται πλέον εκτός ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Ο 29χρονος διεθνής φορ είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον λονδρέζικο σύλλογο, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει νέα ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία. Τώρα ζητά να λυθεί το συμβόλαιο του με τον Ιταλό τεχνικό των «Σπερς» να μη θέλει ν' ασχοληθεί άλλο μαζί του:

«Δεν είναι πλέον δικό μου πρόβλημα, αλλά της διοίκησης. Εχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου και πλέον είναι στην αρμοδιότητα της διοίκησης τι θα γίνει στη συνέχεια με την περίπτωση του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο μαζί του», τόνισε σχετικά δείχνοντας πως γι' αυτόν το κεφάλαιο με τον Βραζιλιάνο φορ έχει κλείσει οριστικά. Την περασμένη σεζόν, πάντως, ο Ριτσάρλισον σημείωσε 12 γκολ, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια της Τότεναμ να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Premier League.