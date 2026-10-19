O KOA έδωσε διορία μέχρι τις 23/10 για κοινά συμφωνημένη θέση

Με ανακοίνωσή του ο ΚΟΑ αναφέρεται στις διαφορές που υπάρχουν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, κάνοντας ξεκάθαρο ότι δόθηκε διορία στα δύο μέρη να υποβάλουν κοινά συμφωνημένη θέση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026.

Όπως σημειώνεται, σε αντίθεση περίπτωση, ο ΚΟΑ θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για ενημέρωση σχετικά με την κατάληξη των προσπαθειών και τα επόμενα βήματα.

Η σχετική ανακοίνωση:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συνεχίζει με συνέπεια και καλή διάθεση τις προσπάθειες για επίλυση των εκκρεμοτήτων στον μηχανοκίνητο αθλητισμό (αυτοκίνητο), με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αγωνιστικής δραστηριότητας των αθλητών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, με την ανάληψη καθηκόντων του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΚΟΑ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συναντήσεις με τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο συνάντηση με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), στην παρουσία της αρμόδιας Υπουργού.

Κατά την πρόσφατη κοινή συνάντηση των δύο πλευρών στα γραφεία του ΚΟΑ, σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος και καταγράφηκαν σημεία σύγκλισης, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την επίτευξη συμφωνίας.

Αναγνωρίζοντας την πρόοδο αυτή και επιδιώκοντας να εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεννόησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ αποφάσισε να παραχωρήσει πρόσθετο χρόνο στις δύο πλευρές, προκειμένου να συνεχίσουν το διάλογο και να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή λύση. Τα δύο μέρη έχουν κληθεί να υποβάλουν κοινά συμφωνημένη θέση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026.

Ο ΚΟΑ επαναβεβαιώνει την ειλικρινή διάθεσή του για συνεργασία και την ετοιμότητά του να αποδεχθεί και να στηρίξει οποιαδήποτε συμφωνημένη λύση, νοουμένου ότι συνάδει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η παραχώρηση πρόσθετου χρόνου αποτελεί συνειδητή επιλογή του Οργανισμού να δώσει στο διάλογο κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει καρπούς, προς όφελος των αθλητών και του αθλήματος.

Ο ΚΟΑ καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν εποικοδομητικά αυτή την ευκαιρία, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας, ώστε να τερματιστεί η παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Μετά την 23η Οκτωβρίου 2026, ο ΚΟΑ θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για ενημέρωση σχετικά με την κατάληξη των προσπαθειών και τα επόμενα βήματα.

Ο ΚΟΑ παραμένει προσηλωμένος στην εξεύρεση συναινετικής και βιώσιμης λύσης, με γνώμονα το συμφέρον των αθλητών και την ομαλή ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κύπρο.