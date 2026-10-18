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Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ φοβούνται ότι το ντοκιμαντέρ της Amazon επηρεάζει τις επιδόσεις τους

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αστέρες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντόπισαν ότι το πρόβλημα στις επιδόσεις τους οφείλεται στο ντοκιμαντερ της Amazon Prime που επικεντρώνεται στην ομάδα τους.

Η αναγνωρισμένη αθλητική σειρά ντοκιμαντέρ της Amazon Prime «All or Nothing» επικεντρώνεται αυτή τη σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο με την αγωνιστική εικόνα που έχει δείξει η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, υπάρχουν φόβοι ότι το ντοκιμαντέρ αυτό περισσότερο θα έβλαπτε τον σύλλογο, παρά θα του έκανε καλό.

Μάλιστα αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» αναφέρει ότι οι παίκτες των «κόκκινων διαβόλων», στην πλειοψηφία τους, πιστεύουν ότι οι κάμερες «πνίγουν» τη συζήτηση στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες, γεγονός που λειτουργεί εις βάρος των εμφανίσεων τους.

Η Γιουνάιτεντ έχει πετύχει μονάχα μόνο δύο νίκες αυτή τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, με την πίεση γύρω από τον προπονητή, Μάικλ Κάρικ, ολοένα και να αυξάνεται. Το ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026/27 και έχει προγραμματιστεί να προβληθεί το προσεχές καλοκαίρι.

«Οι παίκτες βλέπουν τις κάμερες ως μπελά. Όχι μόνο πρέπει να συναντιούνται μαζί τους κάθε δύο εβδομάδες για να κάνουν γυρίσματα, αλλά πιστεύουν ότι το γεγονός ότι τους έχουν στα αποδυτήρια σημαίνει ότι οι παίκτες και οι προπονητές δεν είναι τόσο ανοιχτοί όσο θα μπορούσαν να είναι σχετικά με το τι έχει πάει στραβά και τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί. Μερικοί παίκτες το επιθυμούν περισσότερο από άλλους, αλλά αυτοί που δεν τους αρέσουν πιστεύουν ότι δέχονται επιθέσεις μετά τους αγώνες», δήλωσε μία πήγη μέσα από τον σύλλογο στην εφημερίδα.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται στο φως λίγα 24ώρα μετά τις επιθέσεις του Λισάντρο Μαρτίνες στη διοίκηση του συλλόγου, μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

Ο Αργεντίνος αμυντικός έχει έκτοτε τιμωρηθεί με πρόστιμο και έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το ξέσπασμα του, ενώ ο Άγγλος τεχνικός, από την πλευρά του, επιμένει ότι η ομάδα έχει ήδη αφήσει πίσω της το περιστατικό.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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