Δεν τον πρόλαβε ως συμπαίκτη στην Ανόρθωση, τον βρίσκει ως προπονητή

Μετά το επίσημο διαζύγιο με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, στην Ανόρθωση προχωράνε τις διαδικασίες για την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, ψηλά στη λίστα των ανθρώπων της ομάδας της Αμμοχώστου είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής.

Ο λόγος για τον Μπάρακ Ιτζχάκι, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της «Κυρίας» τη σεζόν 2012-13.

Έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο είχε αντιμετωπίσει ως αντίπαλο ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, Χρίστος Μαραγκός, ο οποίος στην αρχή εκείνης της χρονιάς είχε αποχωρήσει από τη «Κυρία» και αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.