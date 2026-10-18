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Τα φοβερά στατιστικά του Κωστούλα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Μπράιτον στην πεντάρα επί της Κρίσταλ Πάλας. Όλα όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο ο επιθετικός των «γλάρων».

Η Μπράιτον έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Κρίσταλ Πάλαςισοπεδώνοντας την ομάδα του Λονδίνου με το ευρύ 5-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «γλάροι» συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο αγγλικό πρωτάθλημα, εκεί οπού βρίσκονται στη 2η θέση πίσω από την πρωτοπόρο Σίτι, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή και πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης τον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο 19χρονος διεθνής επιθετικός απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του παγκοσμίως, πραγματοποιώντας μια γεμάτη εμφάνιση στα 71 λεπτά που παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν ήταν μόνο η απίθανη ασίστ με το τακουνάκι στον Αγιάρι και το γκολ που σημείωσε, αλλά η γενικότερα τεράστια επιρροή του και συνεισφορά του και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Επιθετικά, ο νεαρός φορ αποτέλεσε τον μόνιμο πονοκέφαλο για την αντίπαλη άμυνα, καταγράφοντας τις περισσότερες τελικές προσπάθειες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο γήπεδο με συνολικά 4 σουτ, ενώ είχε και συνολικά τέσσερις επαφές στην αντίπαλη περιοχή. Η επιρροή του στο παιχνίδι δε σταματά εδώ, καθώς αναδείχθηκε πρώτος και στις ολοκληρωμένες ατομικές ενέργειες, σημειώνοντας τις περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες του αγώνα (3).

Επιπλέον, ο Κωστούλας επέδειξε αξιοσημείωτη συνέπεια και στον ανασταλτικό τομέα. Ήταν εξαιρετικός στις προσωπικές μονομαχίες εδάφους, κερδίζοντας τις 6 από τις 8 που έδωσε (ποσοστό 75%), ενώ βοήθησε σημαντικά στην άμεση επαναφορά της κατοχής για την ομάδα του, καταγράφοντας 4 ανακτήσεις μπάλας στο αντίπαλο μισό.

Με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 10 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπράιτον, ο Κωστούλας δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω του την περσυνή χρονιά προσαρμογής, όντας το σημείο αναφοράς της αγγλικής ομάδας στο μυθικό ξεκίνημα που πραγματοποιεί στη σεζόν.

athletiko.gr

 

 

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