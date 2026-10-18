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Λύτρωση με Μαντουέκε για την Άρσεναλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Άρσεναλ τα βρήκε σκούρα στο «Σίτι Γκράουντ», ωστόσο ένα τέρμα του Μαντουέκε της έδωσε το πολύτιμο τρίποντο (1-0) κόντρα στη μαχητική Νότιγχαμ.

Η άμυνα της Νότιγχαμ έβαλε πολύ δύσκολα στην Άρσεναλ, ωστόσο ο Μαντουέκε είχε τη λύση! Οι Λονδρέζοι επικράτησαν 1-0 στο «Σίτι Γκράουντ» της Νότιγχαμ και βρέθηκαν στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας και τη Σίτι. Αντίθετα, η Φόρεστ είναι πλέον κάτω από την επικίνδυνη ζώνη.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να μην καταγράφουν ούτε μία τελική προσπάθεια στον στόχο. Μάλιστα, είναι μόλις η δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν που σημειώνεται κάτι ανάλογο. Οι αριθμοί αποτύπωσαν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη δημιουργική δυστοκία των Λονδρέζων, οι οποίοι, παρά τη συντριπτική υπεροχή τους στην κατοχή της μπάλας, αδυνατούσαν να διασπάσουν την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα της Φόρεστ. Κάθε απόπειρα των Κανονιέρηδων να απειλήσουν εξουδετερωνόταν από την αποτελεσματική ανασταλτική λειτουργία των γηπεδούχων, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να μην έχει εμπνεύσεις, αλλά και ρίσκο. Έτσι, η Νότιγχαμ διατήρησε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ανέπαφη την εστία της μέχρι το τέλος του α' μέρους.

Στην επανάληψη, η Νότιγχαμ του Όλιβερ Γκλάσνερ εμφανίστηκε πιο δραστήρια, με τον Ντελάπ να αναζητά χώρους πίσω από την άμυνα της Άρσεναλ, δίχως όμως να δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα στον Ράγια. Οι φιλοξενούμενοι μετά το 65' άρχιζαν να πιέζουν και είχαν την πρώτη μεγάλη φάση, στο 74', όμως ο Ράις έστειλε την μπάλα άουτ.

Τη λύση έδωσε τελικά στο 80' ο Μαντουέκε, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή. Ο Άγγλος εξτρέμ επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Κούνια και άλλαξε πορεία, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-0. Στα τελευταία λεπτά, η Νότιγχαμ προσπάθησε να αντιδράσει, πίεσε και έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τους Γουντ και Μουρίλο, χωρίς να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν χωρίς γκολ στο «Σίτι Γκράουντ» τη φετινή σεζόν, ενώ η Άρσεναλ απέδρασε με ένα πολύτιμο τρίποντο.

gazzetta.gr

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