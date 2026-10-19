Ανακοινώνει σύντομα το νέο συμβόλαιο με τον Μπέλιγχαμ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ποντάρει πολλά στον Τζουντ Μπέλιγχαμ, πιστεύει στην αξία του 23χρονου Αγγλου διεθνή μέσου και έχει συμφωνήσει μαζί του τη διετή επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το καλοκαίρι του 2029, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS».

Ο Μπέλιγχαμ ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν, με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, με τρία γκολ και άλλες τόσες ασίστ στο ενεργητικό και ο μάνατζερ του έχει δώσει τα χέρια με τη διοίκηση των «μερένχες» για την επέκταση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται ν' ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα από την Ρεάλ.

Ο Μπέλιγχαμ εντάχθηκε στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας το καλοκαίρι του 2023 αντί 121 εκατ. ευρώ από τη Ντόρτμουντ.