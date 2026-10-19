«Ο Απόλλωνας είναι ο πιο αδικημένος της 15ετίας – Δεν αλλάζουμε α λα καρτ»

Για τα θέματα της διαιτησίας αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, με αφορμή τα παράπονα από πλευράς Νέας Σαλαμίνας.

«Καταρχάς είναι αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράζει η οποιαδήποτε ομάδα τα παράπονά της. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπήρξαν λάθη. Σίγουρα υπάρχει διαφωνία και θα την κρατήσουμε. Δεν έχει να κάνει με το σωματείο της Αμμοχώστου. Είναι εξαιρετική ομάδα, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο δείχνοντας ότι έχει διαφορετικό εκτόπισμα.

Καλούμε την Επιτροπή Διαιτησίας να μας επεξηγήσει τις φάσεις. Εμμένουμε στις θέσεις μας για ξένους VAR σε όλους τους αγώνες. Να φέρνει 4 να κάνουν και τα 7 παιχνίδια. Είμαστε η πρώτη ομάδα που θέλαμε ξένους VARίστες και διαιτήτες για να πάρουμε πρωταθλήματα. Είχαμε σοβαρά παράπονα πέρσι, με την ίδια Επιτροπή Διαιτησίας, είχαμε παράπονα στον τελικό κυπέλλου. Ο Απόλλωνας είναι ο πιο αδικημένος της 15ετίας» ανάφερε μιλώντας στο ΣΠΟΡ ΦM.

Για τη συνάντηση προέδρων με την Επιτροπή Διαιτησίας: «Είναι πάγια η θέση μας. Δεν αλλάζουμε τη θέση μας α λα καρτ. Αν παίρνουμε πρωτάθλημα ή κύπελλο. Εννοείται ότι ο κ. Κίρζης εκφέρει ξεκάθαρες απόψεις, όταν οι άλλοι βολεύονταν με τους Κύπριους...».