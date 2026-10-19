Υπογράφει ο Ραμπιό το νέο συμβόλαιο

Η Μίλαν συμφώνησε με τον Αντριάν Ραμπιό στην επέκταση της συνεργασίας τους. Η ομάδα του Μιλάνου έχει αποφασίσει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Γάλλο διεθνή μέσο, που λήγει τον Ιούνιο του 2028, και να μην τον παραχωρήσει, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Corriere dello Sport».

Ο 31χρονος διεθνής άσος είχε και πέρσι μια καλή σεζόν, με έξι μάλιστα γκολ και πέντε ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει τρία γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε οκτώ συμμετοχές, και συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030.