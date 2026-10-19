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Σάκκαρη στο Νο 31 και Τσιτσιπάς στο Νο 39 της παγκόσμιας κατάταξης

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε τέσσερις θέσεις στην κατάταξη της WTA, ενώ την ίδια άνοδο κατέγραψε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη λίστα της ATP.

Τέσσερις θέσεις κέρδισε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη της WTA και βρίσκεται πλέον στο Νο 31, με 1.706 βαθμούς. Στην πρώτη δεκάδα δεν υπήρξαν αλλαγές, με την Έλενα Ριμπάκινα να παραμένει στην κορυφή.

Η πρώτη δεκάδα της WTA:

  1. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) — 9.196 βαθμοί
  2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) — 7.550
  3. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) — 6.306
  4. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) — 6.235
  5. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) — 5.974
  6. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) — 5.229
  7. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) — 4.833
  8. Λίντα Νόσκοβα (Τσεχία) — 4.678
  9. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) — 4.389
  10. Μάρτα Κόστιουκ (Ουκρανία) — 3.920

Η Σάκκαρη βρίσκεται στην 31η θέση με 1.706 βαθμούς.

Τέσσερις θέσεις ανέβηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο Νο 39 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, με 1.330 βαθμούς. Ο 27χρονος πρωταθλητής πλησιάζει στον φετινό μεγάλο στόχο του: να ολοκληρώσει τη σεζόν σε θέση που θα τον φέρει στους πρώτους 32 του Australian Open, του πρώτου Grand Slam του 2027, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε προσωπικό ρεκόρ, ανεβαίνοντας δύο θέσεις στο Νο 133 του κόσμου, με 420 βαθμούς.

Στην κορυφή της ATP παραμένει ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, θριαμβευτής του US Open, ακολουθεί στη δεύτερη θέση και ο Κάρλος Αλκαράθ συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Η πρώτη δεκάδα της ATP:

  1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) — 10.950 βαθμοί
  2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) — 10.070
  3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) — 5.610
  4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) — 4.720
  5. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) — 3.660
  6. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) — 3.640
  7. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) — 3.590
  8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) — 3.430
  9. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) — 3.380
  10. Αρτουρ Φις (Γαλλία) — 3.325

Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στην 39η θέση με 1.330 βαθμούς, ενώ ο Σακελλαρίδης είναι 133ος με 420.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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