Σάκκαρη στο Νο 31 και Τσιτσιπάς στο Νο 39 της παγκόσμιας κατάταξης
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε τέσσερις θέσεις στην κατάταξη της WTA, ενώ την ίδια άνοδο κατέγραψε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη λίστα της ATP.
Τέσσερις θέσεις κέρδισε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη της WTA και βρίσκεται πλέον στο Νο 31, με 1.706 βαθμούς. Στην πρώτη δεκάδα δεν υπήρξαν αλλαγές, με την Έλενα Ριμπάκινα να παραμένει στην κορυφή.
Η πρώτη δεκάδα της WTA:
- Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) — 9.196 βαθμοί
- Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) — 7.550
- Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) — 6.306
- Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) — 6.235
- Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) — 5.974
- Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) — 5.229
- Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) — 4.833
- Λίντα Νόσκοβα (Τσεχία) — 4.678
- Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) — 4.389
- Μάρτα Κόστιουκ (Ουκρανία) — 3.920
Η Σάκκαρη βρίσκεται στην 31η θέση με 1.706 βαθμούς.
Τέσσερις θέσεις ανέβηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο Νο 39 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, με 1.330 βαθμούς. Ο 27χρονος πρωταθλητής πλησιάζει στον φετινό μεγάλο στόχο του: να ολοκληρώσει τη σεζόν σε θέση που θα τον φέρει στους πρώτους 32 του Australian Open, του πρώτου Grand Slam του 2027, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε προσωπικό ρεκόρ, ανεβαίνοντας δύο θέσεις στο Νο 133 του κόσμου, με 420 βαθμούς.
Στην κορυφή της ATP παραμένει ο Γιανίκ Σίνερ. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, θριαμβευτής του US Open, ακολουθεί στη δεύτερη θέση και ο Κάρλος Αλκαράθ συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.
Η πρώτη δεκάδα της ATP:
- Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) — 10.950 βαθμοί
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) — 10.070
- Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) — 5.610
- Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) — 4.720
- Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) — 3.660
- Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) — 3.640
- Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) — 3.590
- Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) — 3.430
- Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) — 3.380
- Αρτουρ Φις (Γαλλία) — 3.325
Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στην 39η θέση με 1.330 βαθμούς, ενώ ο Σακελλαρίδης είναι 133ος με 420.
Πηγή: ΚΥΠΕ