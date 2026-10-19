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Ευχάριστα νέα για τον Καρέτσα

ΓΗΠΕΔΟ

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Tα νεότερα μετά τον τραυματισμό του

Ευχάριστα νέα για την Μπορούσια Ντόρτμουντ και την εθνική Ελλάδας, καθώς ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου δεν είναι τελικά σοβαρός. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα τον δεξιό αστράγαλο μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στο 62ο λεπτό μετά από διεκδίκηση της μπάλας με τον αρχηγό της ομάδας της πρωτεύουσας, Ράνι Κεντίρα και αρχικά εκφράστηκαν φόβοι πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Οι εξετάσεις έδειξαν όμως πως το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό, αλλά θ' απουσιάσει από τα δύο επόμενα ματς της Ντόρτμουντ, πρώτα στο Αζερμπαϊτζάν κόντρα στη Σαμπάχ για το Champions League και μετά από τον αγώνα της επόμενης αγωνιστικής στην μπουντεσλίγκα κόντρα στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης.

«Δεν θα ταξιδέψει μαζί μας στο Μπακού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Αϊντραχτ. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αξιολογούμε την κατάστασή του μέρα με τη μέρα. Είναι φυσικά εκνευριστικό, αλλά για να είμαι ειλικρινής, φοβηθήκαμε κάτι χειρότερο, αν αναλογιστεί κανείς πώς αντέδρασαν οι συμπαίκτες του και πώς αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο», τόνισε ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Λαρς Ρίκεν.

Τα νέα για τον 19χρονο εξτρέμ είναι ευχάριστα και για την εθνική ομάδα ενόψει των δύο μεγάλων αγώνων της το Νοέμβριο με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με τη Σερβία στο Βόλο, που θα καθορίσουν και την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Nations League.

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