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Κατρακυλά η Γιουνάιτεντ, φοβερή πεντάρα η Μπράιτον με σούπερ Κωστούλα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε ξανά μακριά από το καλό της πρόσωπο και πέταξε εκ νέου βαθμούς με το 1-1 στην έδρα της Λιντς. Γκολ και ασίστ για τον τρομερό Κωστούλα στον θρίαμβο της Μπράιτον.

Ούτε τώρα νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι Κόκκινοι Διάβολοι έψαχναν απεγνωσμένα το τρίποντο στην έδρα της Λιντς, όμως για πέμπτη σερί αγωνιστική έμειναν μακριά από το νικηφόρο δρόμο. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, οι Κόκκινοι Διάβολοι κόλλησαν στο 1-1 απέναντι στα Παγώνια και πέταξαν ξανά βαθμούς, σε μια γκέλα που τους περιόρισε στη 13η θέση.

Ο αγώνας άργησε να αποκτήσει ρυθμό, με τους γηπεδούχους τελικά να απειλούν πρώτοι στον αγώνα μετά το πρώτο εικοσάλεπτο. Στο 26΄συγκεκριμένα απείλησαν με κεφαλιά από στημένη μπάλα, αλλά ο Λάμενς έδιωξε με το ένα χέρι για να κρατήσει το μηδέν. Δευτερόλεπτα μετά οι Κόκκινοι Διάβολοι απάντησαν με άστοχη κεφαλιά του Μπούμο, προτού τελικά ο ίδιος παίκτης ανοίξει το σκορ στο 35΄. Σε εκείνο το σημείο ο Τίλεμανς έκανε τη χαμηλή μπαλιά στην καρδιά της άμυνας, με τον Καμερουνέζο να πετάγεται στην πορεία της μπάλας και να σκοράρει με προβολή για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Με το ξεκίνημα του β΄μέρους ωστόσο, η Λιντς κατάφερε να ισοφαρίσει. Στο 51΄συγκεκριμένα, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή της Γιουνάιτεντ μετά από εκτέλεση κόρνερ και ο Κάλβερτ-Λιούιν σκόραρε από κοντά για το 1-1. Ένα άστοχο σουτ του Μπρούνο στο 66΄ήταν η κορυφαία στιγμή των Κόκκινων Διάβολων για να απαντήσουν, αν και στο τέλος λίγο έλειψε να χάσουν ακόμα και τον βαθμό. Στο 90΄+1΄άλλωστε ο Μαζράουι τους έσωσε από ήττα με καθοριστικό μπλοκ, ενώ η μπάλα είχε αποκτήσει πορεία προς τα δίχτυα, για να κρατήσει έστω το 1-1 σε έναν αγώνα που θα ξεχαστεί γρήγορα.

Ιπτάμενοι Γλάροι με σούπερ Κωστούλα

Με βασικό και καθοριστικό τον Χαράλαμπο Κωστούλα, η Μπράιτον διέλυσε την Κρίσταλ Πάλας με 5-0 για την 7η αγωνιστική της Premier League. H Μπράιτον πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό, χάρη στο αυτογκολ Κάνβοτ, ο οποίος έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στη συνέχεια, ξεκίνησε το πάρτι των γηπεδούχων.

Στο 7' ο Ντιέγκο Γκόμες, με ένα απίθανο σουτ από το κέντρο του γηπέδου σκόραρε για το 2-0, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας με μία μαγική ασίστ με τακουνάκι, σέρβιρε στον Αγιάρι και εκείνος με πλασέ μέσα από την περιοχή τριπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Η Μπράιτον συνέχισε να κυριαρχεί και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο 49', ο ασταμάτητος Κωστούλας βρήκε και δίχτυα. Η μπάλα κόντραρε μετά από πλασέ του Αγιάρι στην περιοχή, ο 19χρονος όμως ήταν εκεί και έγραψε το 4-0 για τους «Γλάρους».

Η Κρίσταλ Πάλας από την άλλη είχε μία καλή ευκαιρία να μειώσει στο 63' με τον Ματετά, η μπάλα όμως πέρασε ξυστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν χωρίς τον Κωστούλα από το 71' και μετά, στο 84' άγγιξαν το 5-0 την κεφαλιά του Βούσκοβιτς, ο κίπερ όμως της Πάλας απέκρουσε. Ωστόσο στην εξέλιξη της φάσης, ο Χίνσελγουντ πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 5-0, με την Μπράιτον να ανεβαίνει προσωρινά στη 2η θέση του πρωταθλήματος.

Σεφτέ στις νίκες για τη Μπόρνμουθ

Την πρώτη της νίκη στην Premier League πανηγύρισε η Μπόρνμουθ, η οποία λύγισε με 2-0 τη Σάντερλαντ και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Τα Κεράσια άνοιξαν το σκορ με τον Ταβερνιέρ στο 6΄και είδαν το έργο τους να απλοποιείται ακόμα περισσότερο στο 17΄, χάρη στην αποβολή του Ντανσό. Με παίκτη παραπάνω για το υπόλοιπο του αγώνα, τελικά κατάφεραν να κλειδώσουν τη νίκη νωρίς στο β΄μέρος, όταν ο Εβανίλσον σκόραρε στο 47΄για το τελικό 2-0.

gazzetta.gr

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