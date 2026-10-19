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Οι πρώτες εικόνες από το νέο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αναφορά από το αρχιτεκτονικό γραφείο για τη χωρητικότητα, το τι θα προσφέρει το γήπεδο και την πρωτοβουλία ξεχωριστής εταιρείας που είχε συσταθεί από τον Κωνσταντίνο Ιορδάνους

Στη δημοσιότητα έδωσε το αρχιτεκτονικό γραφείο J&A Philippou τις πρώτες εικόνες σχετικά με το νέο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ, λίγες εβδομάδες πριν από τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής της ομάδας.

Όπως σημειώνεται το γήπεδο θα είναι χωρητικότητας 16.000 θέσεων, με την προοπτική να αυξηθεί μέχρι τις 20.000, ενώ θα έχει εγκαταστάσεις φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Η ανακοίνωση:

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΑΠΟΕΛ, η οποία είναι στις 8 Νοεμβρίου, είμαστε ενθουσιασμένοι και ιδιαίτερα περήφανοι που παρουσιάζουμε τις πρώτες εικόνες του νέου γηπέδου του ΑΠΟΕΛ, το οποίο αποτελεί προϊόν αρχιτεκτονικής συνεργασίας με το γραφείο Chaix & Morel και πρόκειται να κατασκευαστεί στην εξωτερική περιφέρεια της μητροπολιτικής περιοχής της Λευκωσίας, κοντά στο χωριό Κοκκινοτριμιθιά.

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου γηπέδου, το οποίο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η αρχική χωρητικότητά του θα ανέρχεται σε περίπου 16.000 θέσεις, με προοπτική να αυξηθεί στη συνέχεια στις περίπου 20.000 θέσεις. Παράλληλα, το γήπεδο θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Το έργο αποτελεί πρωτοβουλία ξεχωριστής εταιρείας, η οποία συστάθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Ιορδάνου, ο οποίος παρέμεινε πιστός φίλαθλος του ΑΠΟΕΛ, παρά το γεγονός ότι έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Κύπρο».



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