Αν φτιάξει και την άμυνα...

Ικανοποίηση επικρατεί στον Απόλλωνα για τη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας (4-2) που τον κράτησε στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Ο Λοσάδα παρουσιάστηκε... άπληστος στις δηλώσεις του λέγοντας πως θα έπρεπε οι κυανόλευκοι να βάλουν «πέμπτο, έκτο και έβδομο γκολ» ωστόσο τα τέσσερα τέρματα απέναντι σε μια ομάδα που αποδείχθηκε στη μέχρι στιγμής πορεία της σκληρό καρύδι είναι από μόνα τους εξαιρετική επίδοση.

Αυτό που προβλημάτισε είναι η ευκολία με την οποία απώλεσε ο Απόλλωνας το γρήγορο προβάδισμα που πήρε στο 22΄ με 2-0 (ισοφαρίστηκε μέχρι το 30΄) και ειδικότερα το ότι συνεχίζει να δέχεται αρκετά γκολ. Είναι υπερβολικά για ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει τα οκτώ τέρματα παθητικό σε έξι ματς (1,33 ανά αγώνα), με μόλις ένα clean sheet και έχοντας δεχθεί δύο γκολ στα μισά παιχνίδια (3/6).

Ο Λοσάδα σαφώς έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και θα ρίξει βάρος στην επίλυσή του, υποβοηθούμενος και από τις έξτρα επιλογές των Γκόλντσον και Λιούμπιτς, με τον πρώτο να κάνει το ντεμπούτο του (δεχόμενος την αποθέωση) έχοντας καταστεί έτοιμος νωρίτερα του αναμενόμενου και τον δεύτερο να αγωνίζεται για πρώτη φορά βασικός μετά τα ευρωπαϊκά.