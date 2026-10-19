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Λέει «όχι» σε νέα αναβολή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Πάφος FC υποδέχεται μια ομάδα που έχει τις μεγαλύτερες... κόντρες, ενδιάμεσα των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων

Με ένα «καυτό» ντέρμπι επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις της η Πάφος μετά τον αγώνα με την Αταλάντα, καθώς απόψε στις 18:00 υποδέχεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» τον ΑΠΟΕΛ. Απέναντι σε μια εκ των ομάδων που είχε τις μεγαλύτερες... κόντρες τα προηγούμενα χρόνια στη διεκδίκηση τίτλων, αλλά και πρώην ομάδα του προπονητή της, η παφιακή ομάδα θέλει διακαώς να πανηγυρίσει την πρώτη της εντός έδρας νίκη, μη θέλοντας να την αναβάλει εκ νέου (προηγήθηκαν ισοπαλία με Ολυμπιακό και ήττα από ΑΕΛ, δύο ματς στα οποία δεν σκόραρε καν).

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο κι οι παίκτες του, αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες του αγώνα, όμως είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν όσα δούλεψαν στις προπονήσεις και να διεκδικήσουν την τέταρτη τους νίκη που θα τους κρατήσει κοντά στην κορυφή. Παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Λουίζ καθώς και των Γκολντάρ-Ενγκαμαλέου που δεν ταξίδεψαν στο Μπέργκαμο για λόγους προφύλαξης.

Ενδέχεται ο προπονητής της παφιακής ομάδας να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές όχι μόνο ένεκα τακτικής προσέγγισης αλλά και στο πλαίσιο της διαχείρισης της ομάδας του, δεδομένου ότι σε τρεις μέρες (22/10, 19:45) υποδέχεται τη Ρίγα για το Conference League ενώ συνολικά θα δώσει από σήμερα έξι αγώνες σε διάστημα 23 ημερών.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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