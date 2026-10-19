Με σπασμένα φρένα

Γυρίζει στο πρωτάθλημα ο διακόπτης! Η Ομόνοια υποδέχεται στις 19:00 τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική, με στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί και να παραμείνει κοντά στο... ρετιρέ.

Το πρόγραμμα των πρασίνων δεν επιτρέπει την... παράταση των πανηγυριών μετά τον θρίαμβο στη Σλοβενία, καθώς οι υποχρεώσεις είναι ασταμάτητες. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει σκοπό να πατήσει καμία... μπανανόφλουδα. Οι μαυροπράσινοι δείχνουν αξιόμαχο πρόσωπο, δεν παρατούν κανένα παιχνίδι κι έτσι ο δείκτης δυσκολίας δεν είναι αμελητέος. Σαφώς όμως η εξέλιξη της αναμέτρησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση της Ομόνοιας.

Ο Νορβηγός τεχνικός στις δύο μόλις προπονήσεις που προηγήθηκαν προετοίμασε την ομάδα του με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεμπερδέψει, με αποτελεσματικότητα και συγκέντρωση, στοιχεία που θα χρειαστούν για να φτάσουν οι ποδοσφαιριστές του στη νίκη. Η τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας θα διαχειριστεί ανάλογα το ρόστερ, ώστε άπαντες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να δώσουν βοήθεια, μιας και την Πέμπτη (22/10) το παιχνίδι κόντρα στη Μπενφίκα είναι... άλλου επιπέδου.

Η ομάδα της πρωτεύουσας γνώριζε εξ αρχής πως το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, όμως... μόνη της έβαλε ψηλά τον πήχη και καλείται να τον διατηρήσει. Ο κόσμος της Ομόνοιας πιστεύει πλέον σε αυτό που βλέπει κι έτσι ενδεχόμενο τρίποντο θα δώσει επιπλέον τόνωση σε ολόκληρο το οικοδόμημα.