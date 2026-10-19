Mε πίστη για κέρδος!

Με πίστη ότι μπορεί, όχι απλά να κοντράρει την Ομόνοια, αλλά και να διεκδικήσει το βαθμολογικό κέρδος, πάει απόψε (19:00) ο Ολυμπιακός στο ματς με τη συμπολίτισσα, ως τυπικά φιλοξενούμενος.

Οι μαυροπράσινοι κυνηγούν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή σεζόν, καθώς μέχρις στιγμής μετρούν τέσσερις ισοπαλίες (Νέα Σαλαμίνα, Πάφος FC, Ομόνοια 29ης Μαΐου και Ομόνοια Αραδίππου) και μία ήττα από τον Άρη, η οποία ήλθε στις καθυστερήσεις στην προηγούμενη αγωνιστική.

Μαζεύοντας ότι καλύτερο μπορεί από το σημερινό παιχνίδι, η ομάδα της Λευκωσίας θα πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη δυάδα των αγώνων που ακολουθούν με ανταγωνίστριες για την αποφυγή της διαβάθμισης, καθώς θα παίξουν με Krasava E.N.Y. (24/10) και Καρμιώτισσα (30/10).

Εκτός πλάνου του Γιώργου Κωστή είναι γι’ ακόμη μία αναμέτρηση ο Σάπινεν.