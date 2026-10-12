Φτάνουμε στους δύο μήνες που ο Ιραόλα δεν έχει πανηγυρίσει στο «Άνφιλντ»!

Μετά από την ήττα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι με 3-0, ο Ισπανός τεχνικός συνεχίζει να μην έχει πάρει τρίποντο στο «Άνφιλντ».

Η Μάντσεστερ Σίτι εκμεταλλεύτηκε την κόκκινη του Ράιαν Χράφενμπερχ και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-0 απέναντι στη Λίβερπουλ για την 6η αγωνιστική της Premier League, ενώ ο Άντονι Ιραόλα συνεχίζει το αρνητικό σερί που έχει στο «Άνφιλντ».

Για έναν προπονητή, οι πανηγυρισμοί στο γήπεδό του αποτελούν την πιο άμεση ανταμοιβή για τη δουλειά που γίνεται καθημερινά, καθώς βιώνει και την επιβράβευση από τους φιλάθλους της ομάδας.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε την Μάντσεστερ Σίτι λοιπόν, για την 6η αγωνιστική της Premier League και οι «πολίτες» έκαναν το 6Χ6. Παρότι το ματς βρισκόταν στα ίσα, ο Ράιαν Χράφενμπερχ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 62ο λεπτό και η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα βρήκε τους απαραίτητους χώρους για να μπορέσει να πάρει ακόμη μία νίκη και να πετύχει το απόλυτο.

Μία πρωτόγνωρη συνθήκη αντιμετωπίζει, όμως, ο Ιραόλα. Ο Ισπανός τεχνικός έχει αναλάβει τους «reds» από την αρχή της σεζόν και ακόμη δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει στο «Άνφιλντ» στην Premier League.

Η αναμέτρηση με τη Σίτι ήταν η τρίτη εντός έδρας της Λίβερπουλ στη φετινή Premier League. Είχαν προηγηθεί οι ισοπαλίες απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με 2-2 στη 2η αγωνιστική, και στη Φούλαμ, με 0-0 στην 4η αγωνιστική. Έτσι, η Λίβερπουλ εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της νίκη στο… σπίτι της.

Το συγκεκριμένο σερί αποτελεί μια ασυνήθιστη συνθήκη για τον Ιραόλα, αν αναλογιστεί κανείς την προηγούμενη θητεία του στην Μπόρνμουθ. Στα τρία χρόνια που βρισκόταν στον πάγκο των «κερασιών», είχε καταφέρει να πανηγυρίσει τουλάχιστον μία νίκη στα πρώτα δύο εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Το «Άνφιλντ» δεν έχει προσφέρει ακόμη στον Ιραόλα τη χαρά μιας νίκης και ο ίδιος καλείται πλέον να βάλει τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί, αναζητώντας το πρώτο τρίποντο μπροστά στους φίλους της Λίβερπουλ!

england365.gr