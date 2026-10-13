Το μέλλον του Αρμπελόα παίζεται στα επόμενα δύο ματς

Δυο παιχνίδια για να σώσει την θέση του στον πάγκο της Φούλαμ έδωσε η διοίκηση της ομάδας στον Άλβαρο Αρμπελόα.

Σύμφωνα με βρετανικές ιστοσελίδες οι διοικούντες την Φούλαμ αποφάσισαν να δώσουν την προθεσμία των δύο επόμενων αγώνων στον Ισπανό προπονητή για να καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση και η ομάδα να αρχίσει να ανεβαίνει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας στην οποία και βρίσκεται.

Μέχρι τώρα ο Αρμπελόα δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη στις έξι πρώτες αγωνιστικές στην Premier League, έχοντας δύο βαθμούς με δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Στις επόμενες δύο αναμετρήσεις της η Φούλαμ υποδέχεται τη Χαλ και στη συνέχεια αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη Κόβεντρι.

sport-fm.gr