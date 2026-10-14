ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εν μέσω... σκιών, τα πρώτα τρία εισιτήρια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Δράση σήμερα στο κύπελλο

Μετά την προχθεσινή (12/10) ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού μέσω της οποίας σημείωνε πως υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή χειραγώγηση των αγώνων Δόξα – Ολυμπιακός, Καρμιώτισσα – Ερμής και Σπάρτακος Κίτιου – Krasava ΕΝΥ, αρχίζει σήμερα η πρώτη φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Α' - Β' Κατηγορίας. Στο μοναδικό ζευγάρι που μπορεί να θεωρηθεί αμφίρροπο, ο Άρης παίζει εντός με τον Εθνικό, στις 19:00. H πρωτοπόρος της β’ κατηγορίας, μετά το τρία στα τρία με σχετική ευκολία στο πρωτάθλημα, θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του συγκροτήματος της Λεμεσού και να κάνει την μίνι έκπληξη. Από την πλευρά της η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θέλει να επιβεβαιώσει ότι είναι η κυρίαρχος του ζευγαριού.

Από εκεί και πέρα, στα άλλα δύο παιχνίδια υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, με την ομάδα της Α’ κατηγορίας να υπερέχει από αυτήν της Β’ κατηγορίας. Στον πρώτο χρονικά αγώνα της ημέρας, στις 18:00 στο στάδιο «Αμμόχωστος - Επιστροφή», ο Σπάρτακος Κιτίου θα υποδεχθεί την Krasava ENY. Μπορεί η ομάδα του Ύψωνα να μπήκε με πέντε συναπτές ήττες στο πρωτάθλημα, όμως θεωρείται ότι έχει το πάνω χέρι για πρόκριση, όπως και η Ομόνοια 29ης Μαΐου που στις 20:00 θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Κατωκοπιά - Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης» την ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια της α’ φάσης έχουν ως εξής: Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ (21/10, 18:00), ΑΕΚ - Ακρίτας (21/10, 19:00), Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου (28/10, 17:00), ΑΠΟΕΛ – Χαλκάνορας (28/10, 18:00), ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου (03/11, 18:00), Καρμιώτισσα - Ερμής (03/11, 19:00) και Δόξα – Ολυμπιακός (04/11, 18:00). Στην α’ φάση, δε συμμετέχουν οι ευρωπαίες Ομόνοια και Πάφος FC, η οποία καλύπτεται και από το γεγονός ότι είναι η κυπελλούχος, καθώς και ο Απόλλων ως φιναλίστ του περσινού τελικού κυπέλλου. Άνευ αγώνα προκρίθηκαν στη β’ φάση o ΑΣΙΛ, η Ένωση και η Ανόρθωση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιτέλους... κουμάντο στο δικό της «Αλφαμέγα»

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή δεδομένων με Λαΐφη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(BINTEO) Από το γήπεδο στις πανεπιστημιακές αίθουσες - Εξέλιξη με Νταβόρ

ΑΕΛ

|

Category image

«Οι συμπαίκτες μου έπαιζαν PlayStation, εγώ διάβαζα»: Ο Φλαμινί αποκάλυψε πώς «έβγαλε» 12 δισεκατομμύρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τον 6ο τίτλο ο Kuutio Homes Παφιακός, για τον 9ο και το ρεκόρ η Ομόνοια

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Super League: Οι αριθμοί της 6ης αγωνιστικής

Super League

|

Category image

Προανήγγειλε αποφάσεις ο Μανιάτης: «Γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με 500 στο πλευρό της για το διπλό και το απόλυτο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αραράτ – ΑΕΛ απευθείας από τη Cytavision (15/10)

Φούτσαλ

|

Category image

Ξέσπασε κατά της διοίκησης της Γιουνάιτεντ ο Λισάντρο και… αποθεώθηκε

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ενρίκε: «Άξια κατέκτησε τα τρόπαιά της η Μάντσεστερ Σίτι»

Premier League

|

Category image

Οριστικό: Χωρίς Μπέιλι στη Γαλλία ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Δεύτερο πιάτο στο Champions League με μεγάλες μάχες Σίτι-Παρί και Ρόμα-Ρεάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Φτιαγμένη στην... πρόκληση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Ραμπόνα και ντρίμπλα μαζί, στην πιο «άρρωστη» ασίστ από τον Γιαμάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη