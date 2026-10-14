Εν μέσω... σκιών, τα πρώτα τρία εισιτήρια

Μετά την προχθεσινή (12/10) ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού μέσω της οποίας σημείωνε πως υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή χειραγώγηση των αγώνων Δόξα – Ολυμπιακός, Καρμιώτισσα – Ερμής και Σπάρτακος Κίτιου – Krasava ΕΝΥ, αρχίζει σήμερα η πρώτη φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Α' - Β' Κατηγορίας. Στο μοναδικό ζευγάρι που μπορεί να θεωρηθεί αμφίρροπο, ο Άρης παίζει εντός με τον Εθνικό, στις 19:00. H πρωτοπόρος της β’ κατηγορίας, μετά το τρία στα τρία με σχετική ευκολία στο πρωτάθλημα, θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του συγκροτήματος της Λεμεσού και να κάνει την μίνι έκπληξη. Από την πλευρά της η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θέλει να επιβεβαιώσει ότι είναι η κυρίαρχος του ζευγαριού.

Από εκεί και πέρα, στα άλλα δύο παιχνίδια υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, με την ομάδα της Α’ κατηγορίας να υπερέχει από αυτήν της Β’ κατηγορίας. Στον πρώτο χρονικά αγώνα της ημέρας, στις 18:00 στο στάδιο «Αμμόχωστος - Επιστροφή», ο Σπάρτακος Κιτίου θα υποδεχθεί την Krasava ENY. Μπορεί η ομάδα του Ύψωνα να μπήκε με πέντε συναπτές ήττες στο πρωτάθλημα, όμως θεωρείται ότι έχει το πάνω χέρι για πρόκριση, όπως και η Ομόνοια 29ης Μαΐου που στις 20:00 θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Κατωκοπιά - Επιστροφή / Γλαύκος Κληρίδης» την ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια της α’ φάσης έχουν ως εξής: Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ (21/10, 18:00), ΑΕΚ - Ακρίτας (21/10, 19:00), Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου (28/10, 17:00), ΑΠΟΕΛ – Χαλκάνορας (28/10, 18:00), ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου (03/11, 18:00), Καρμιώτισσα - Ερμής (03/11, 19:00) και Δόξα – Ολυμπιακός (04/11, 18:00). Στην α’ φάση, δε συμμετέχουν οι ευρωπαίες Ομόνοια και Πάφος FC, η οποία καλύπτεται και από το γεγονός ότι είναι η κυπελλούχος, καθώς και ο Απόλλων ως φιναλίστ του περσινού τελικού κυπέλλου. Άνευ αγώνα προκρίθηκαν στη β’ φάση o ΑΣΙΛ, η Ένωση και η Ανόρθωση.