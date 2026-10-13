Ποιες παραβάσεις; Η Σίτι χτίζει ολόκληρη πολιτεία στο Αμπου Ντάμπι κι οι Χάαλαντ έχουν ήδη αγοράσει σπίτι

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο πατέρας του, Άλφι, απέκτησαν κατοικίες συνολικού ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα από τα πιο φιλόδοξα projects που έχουν συνδεθεί ποτέ με ποδοσφαιρικό σύλλογο, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της τεράστιας υπόθεσης των παραβάσεων των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Ο Νορβηγός επιθετικός έγινε ιδιοκτήτης μιας βίλας πέντε υπνοδωματίων στο Manchester City Yas Residences by Ohana, στο Άμπου Ντάμπι, ενώ και ο Άλφι Χάαλαντ παρέλαβε τα κλειδιά δικής του κατοικίας στο ίδιο συγκρότημα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε στις 12 Οκτωβρίου, κατά την παρουσίαση της δεύτερης φάσης του project στο Etihad Arena. Πρόκειται για μία τεράστια παραθαλάσσια ανάπτυξη συνολικής έκτασης 1,67 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, με περισσότερες από 2.000 κατοικίες και παράδοση σε διαφορετικές φάσεις μέχρι το 2029. Στις εγκαταστάσεις προβλέπονται χώροι αναψυχής και άθλησης με έντονο το στοιχείο της Μάντσεστερ Σίτι (αναμένεται να λειτουργήσουν και Ακαδημίες της ομάδας εκεί) ενώ το συνολικό κόστος του εγχειρήματος έχει ανακοινωθεί στα 15 δισ. ντιρχάμ, δηλαδή κοντά στα 3,65 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται αναπόφευκτα και στο timing της ανακοίνωσης. Εδώ και περίπου ένα μήνα, η Μάντσεστερ Σίτι είχε βρεθεί αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες αποφάσεις στην ιστορία της Premier League. Ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον αγγλικό σύλλογο ένοχο για όλες τις βασικές κατηγορίες που αφορούσαν σοβαρές οικονομικές παραβάσεις σε βάθος εννέα σεζόν, από το 2009/10 έως και το 2017/18. Παράλληλα, έγιναν δεκτές οι τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν την έλλειψη συνεργασίας της Σίτι με την έρευνα.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η Σίτι χρησιμοποίησε εμπορικές συμφωνίες που χαρακτηρίστηκαν «εικονικές», με στόχο να εμφανίζονται αυξημένα έσοδα και μειωμένα κόστη. Η συνολική οικονομική απόκλιση που εξετάστηκε ξεπερνά τα 900 εκατ. λίρες, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα δεν αποτυπώνονταν σωστά τόσο στους λογαριασμούς του συλλόγου όσο και στις αναφορές προς τις ποδοσφαιρικές αρχές.

Η Μάντσεστερ Σίτι απορρίπτει πλήρως το πόρισμα, επιμένει στην αθωότητά της και έχει ήδη καταθέσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ουσιώδη λάθη τόσο σε νομικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Η υπόθεση πλέον περνά σε ανεξάρτητο τριμελές όργανο, με την ακρόαση να πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών. Οι πιθανές κυρώσεις, εφόσον η απόφαση παραμείνει σε ισχύ, μπορεί να είναι εξαιρετικά βαριές, από υψηλό πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών έως πολύ σοβαρότερες αγωνιστικές συνέπειες. Προς το παρόν, πάντως, καμία τελική ποινή δεν έχει επιβληθεί και η διαδικασία της έφεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα φορτισμένο σκηνικό, η ανακοίνωση ότι ο Άλφι και ο Έρλινγκ Χάαλαντ απέκτησαν κατοικίες σε ένα project που φέρει το όνομα και το brand της Μάντσεστερ Σίτι και μάλιστα στο Άμπου Ντάμπι, αποκτά αναπόφευκτα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σημαντική διευκρίνιση, ωστόσο, είναι πως γνωρίζουμε πότε ανακοινώθηκαν οι αγορές, όχι ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά την απόφαση για τις οικονομικές παραβάσεις.

Θα μπορούσαν βέβαια να συνδέονται ως... δέλεαρ στις διαπραγματεύσεις που υπήρξαν το καλοκαίρι του 2022, όταν ο Χάαλαντ πήρε μεταγραφή στην Σίτι. Κάτι τέτοιο πάντως, ως ώρας, δεν έχει αποδειχθεί, αλλά είναι πιθανό να εξετάζεται.

athletiko.gr