Για το διπλό στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η ΑΕΚ!

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, όντας μία από τις ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη τη διαδικασία, μετά το εντός έδρας 1-0 επί της ΛΑΣΚ, θέλει να δώσει συνέχεια με διπλό επί των Ουκρανών, που ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο μιας και στην πρεμιέρα έφεραν εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Αϊντχόφεν. Πέραν του αγώνα αυτού, από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει άλλο ένα παιχνίδι που θα γίνει στην Αγγλία, με τη Μάντσεστερ Σίτι να υποδέχεται την Παρί στις 22:00. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Ρόμα με τη Ρεάλ, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να επιστρέφει στο στάδιο Ολίμπικο ως αντίπαλος. Την ίδια ώρα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μπέτις - Πόρτο, Μπόντο/Γκλιμτ - Ντόρτμουντ και Σλόβαν Μπρατισλάβας - Στουτγκάρδη. Προηγουμένως, στις 19:45, θα γίνουν οι αγώνες Φέγενορντ - Κόμο, ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ.