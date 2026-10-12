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Η ατυχία χτύπησε… κόκκινο: Ακόμη δύο τραυματισμοί για την Άρσεναλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Από το πουθενά, η Άρσεναλ και ο Μικέλ Αρτέτα βρίσκονται αντιμέτωποι με νέους πονοκεφάλους, καθώς ο Μάρτιν Θουμπιμέντι και ο Πιέρο Ινκαπιέ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Συνεχίζονται τα προβλήματα για την Άρσεναλ, με τον Μικέλ Αρτέτα να βλέπει τη λίστα των απόντων του να μεγαλώνει, τη στιγμή που η ομάδα προσπαθεί να βρει τον ρυθμό της και να ανταποκριθεί στις αυξημένες αγωνιστικές απαιτήσεις, στην επιστροφή της στη δράση, μετά τη μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Μετά τις απουσίες του Χρήστου Τζόλη και του Γουίλιαμ Σαλίμπα, ο Ισπανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί ακόμη δύο σημαντικά προβλήματα, καθώς δεν θα μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Μάρτιν Θουμπιμέντι ούτε στον Πιέρο Ινκαπιέ, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση της υγείας τους.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, καθώς δεν αγωνίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αναμέτρηση με τη Λιντς (2-1), συμμετείχαν σε ένα ελαφρύ πρόγραμμα προπόνησης μετά το τέλος του αγώνα. Ωστόσο, τα δυσάρεστα νέα ήρθαν από εκεί, καθώς τόσο ο Ισπανός μέσος όσο και ο αμυντικός από το Εκουαδόρ τραυματίστηκαν. Η κατάστασή τους αναμένεται να επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες για τον πιθανό χρόνο επιστροφής τους στη δράση.

sport-fm.gr 

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