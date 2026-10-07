Μένει στην Άρσεναλ έως το 2030 ο Αρτέτα – Υπέγραψε νέο συμβόλαιο

Στον πάγκο της Άρσεναλ θα κάθεται ο Μικέλ Αρτέτα έως το 2030, καθώς υπέγραψε σήμερα την επέκταση του συμβολαίου του. Ο Ισπανός τεχνικός έγινε πέρυσι ο έβδομος προπονητής των «κανονιέρηδων» που κέρδισε τον τίτλο της Premier League, οδηγώντας τους στην κορυφή μετά από 22 χρόνια.

Οι Σταν και Τζος Κρόενκε δήλωσαν: «Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μέχρι στιγμής και είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι μας περιμένει σε αυτή την ξεχωριστή σχέση. Η περασμένη σεζόν ήταν μια απίστευτη στιγμή στην ιστορία της Άρσεναλ, μια στιγμή κατά την οποία δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή. Είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε πολλές περισσότερες τα επόμενα χρόνια.

Μοιραζόμαστε έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Μικέλ. Είμαστε τόσο περήφανοι για όλα όσα έχουμε καταφέρει από τότε που επέστρεψε στον σύλλογο το 2019. Έχει βαθιά κατανόηση των αξιών της Άρσεναλ και τις κουβαλάει στην καρδιά του. Γνωρίζει τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος για όλους όσους συνδέονται με αυτόν και είναι αφοσιωμένος στο να χτίσει πάνω σε όλα όσα έχουμε καταφέρει μαζί».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρίτσαρντ Γκάρλικ πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του συλλόγου της Άρσεναλ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νικηφόρα εποχή μαζί με τον Μικέλ. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μαζί, καθώς στοχεύουμε στην εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών μας για τον σύλλογο και τους οπαδούς μας. Ο Μικέλ έχει την πίστη, την αποφασιστικότητα και την κατανόηση του τι χρειάζεται για να χτίσει κανείς κάτι αξιοσημείωτο και διαρκές εδώ, και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μαζί».

Ο Αρτέτα από την πλευρά του σημείωσε: «Είναι προνόμιο να αφιερώνω το μέλλον μου στον σύλλογο και να συνεχίζω να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους που θέλουν το καλύτερο για την Άρσεναλ. Αυτός ο σύλλογος είναι μοναδικός, ο χαρακτήρας του και ο τρόπος που σε κάνει να νιώθεις, και έχω μεγάλη αίσθηση προνομίου που το ταξίδι μας μαζί θα συνεχιστεί.

Έχουμε ήδη χτίσει έναν ξεχωριστό δεσμό και έχουμε δημιουργήσει αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή, και αυτό που είναι τόσο συναρπαστικό είναι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή αυτού που μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Σταν και τον Τζος για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους, και νιώθω τιμή που ηγούμαι αυτού του συλλόγου σε μια τόσο ξεχωριστή περίοδο στην 140χρονη ιστορία του. Αυτή είναι μια τόσο περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου. Νιώθω την αγάπη και τον σεβασμό από τους φανταστικούς οπαδούς μας, και έχουν τη δική μου - και τη δική μας - σε αντάλλαγμα».

Ο Μικέλ Αρτέτα ανέλαβε ως προπονητής την Άρσεναλ τον Δεκέμβριο του 2019, με το τελευταίο του συμβόλαιο, να έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Ισπανός τεχνικός μετρά 361 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με το ποσοστό νικών του, 62,05%, να είναι το καλύτερο από οποιονδήποτε άλλο προπονητή πλήρους απασχόλησης στην ιστορία της Άρσεναλ.

sdna.gr