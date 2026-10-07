Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Κόπεγιανς στον 1ο γύρο του τουρνουά στη Σανγκάη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά στη Σανγκάη (ATP 1000).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα ξεκινήσει την πορεία του αύριο το πρωί κόντρα στον 32χρονο Βέλγο, Κίμερ Κόπεγιανς για τον 1ο γύρο της ATP Masters 1000 διοργάνωσης. Πρόκειται για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τον Βέλγο τενίστα να βρίσκεται στο Νο232 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αν ο Ελληνας πρωταθλητής πάρει το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο, θα αναμετρηθεί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, που πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο.

Αν ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιταλού, πιθανότατα θα παίξει με τον Τέιλορ Φριτζ, ενώ στον τέταρτο γύρο λογικά θα περιμένει ο φορμαρισμένος Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Kάτοχος του τίτλου είναι ο 27χρονος Βαλεντέν Βασερό από το Μονακό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ