Εξέλιξη με Νταβόρ στην ΑΕΛ!

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ DAVOR ZDRAVKOVSKI

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Davor Zdravkovski μέχρι το 2029.

Ο Davor αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας μας και η επέκταση της συνεργασίας μας εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΛ για τα επόμενα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Davor κάθε επιτυχία, υγεία και πολλές σημαντικές στιγμές με τη φανέλα της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού.

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AEL FC LTD