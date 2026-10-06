Κάραγκερ: «Θα πρέπει να κρατήσει χρόνια η τιμωρία της Σίτι»

Θέση σχετικά με την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι πήρε ο Τζέιμι Κάραγκερ. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μιλώντας στο Sky Sports News, είπε ότι η τιμωρία που θα λάβει η Αγγλική ομάδα θα πρέπει να κρατήσει αρκετά χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κάραγκερ:

«Τώρα που γνωρίζουμε ότι κρίθηκαν ένοχοι, ναι, υπάρχει έφεση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αρχική απόφαση, δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να περιμένει. Πρέπει να τελειώσει αυτή τη σεζόν, γιατί η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να επηρεαστεί από την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι μία εφάπαξ τιμωρία για μία σεζόν, γιατί αυτό συνέβαινε για χρόνια και χρόνια. Επομένως, θεωρώ ότι και η τιμωρία θα πρέπει να διαρκέσει χρόνια και χρόνια.

Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά δύσκολο για τη Σίτι να πετύχει κάτι αυτή τη σεζόν. Σε κάθε εκτός έδρας γήπεδο όπου θα αγωνίζεται, πιθανότατα θα συναντά την καλύτερη ατμόσφαιρα που θα έχει υπάρξει εκεί σε ολόκληρη τη σεζόν. Όλοι ζητούν αίμα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για τη Μάντσεστερ Σίτι, τους παίκτες και τον προπονητή της».

sdna.gr