Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε το τελευταίο ματς του Μέσι

Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε το τελευταίο ματς του Λιονέλ Μέσι σε επίπεδο εθνικών ομάδων, καθώς η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν, με τον 39χρονο σούπερ σταρ να μοιράζει δύο ασίστ και να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι.

Ο Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της «αλμπισελέστε» στη μεγάλη γιορτή του «Μονουμεντάλ» και, μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, είπε «αντίο» στην εθνική ομάδα με την οποία κατέκτησε ένα Μουντιάλ, έφτασε σε ακόμη δύο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και πανηγύρισε δύο Copa America.

Την ιστορική αυτή βραδιά παρακολούθησαν φίλαθλοι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του Μπουένος Αϊρες η τηλεθέαση και τα live streaming δείχνουν πως είδαν ζωντανά το «αντίο» του Μέσι στην Αργεντινή τα ξημερώματα της Τετάρτης περισσότεροι από 3 δισ. θεατές!