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Ομπράντοβιτς: «Σπουδαίος προπονητής ο Σάρας - Σλούκας, Ναν και Χουάντσο δεν είναι έτοιμοι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην media day του Παναθηναϊκού πριν από το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ιδανικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στην EuroLeague κάνοντας το 3/3 κόντρα σε Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τώρα, το «τριφύλλι» καλείται να αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του θεσμού. 

Μια μέρα πριν την αναμέτρηση, ο τεχνικών των «πράσινων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έκανε δηλώσεις στην media day του Παναθηναϊκού και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα βασικά σημεία που έχει δώσε έμφαση ενόψει του απαιτητικού αγώνα κόντρα στο σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αλλά και στους τραυματίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

Ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία έχετε δώσει έμφαση ενόψει αυτού του αγώνα; «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, όχι μόνο αμυντικά. Έχουν πολλές επιλογές ως ομάδα και επιθετικά. Φυσικά, εκεί βρίσκεται ο Σαρούνας (Γιασικεβίτσιους), ο οποίος ξέρει πώς και τι να κάνει. Οπότε, πραγματικά έχουν πολλές επιλογές και έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Άλλαξαν κάποιους παίκτες και το κύριο πρόβλημα θα είναι η άμυνά τους, καθώς πολλές φορές παίζουν μια «πονηρή» άμυνα. Επίσης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί έχουν πολλά διαφορετικά πράγματα και στην επίθεση. Έτσι, για άλλη μια φορά, έχουμε μπροστά μας ένα συναρπαστικό παιχνίδι».

Έχετε την εντύπωση ότι παίζουν λίγο πιο γρήγορα φέτος; «Όχι, παίζουν με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έπαιζαν».

Θα λέγατε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό; «Όχι, κάθε παιχνίδι είναι μια πρόκληση, κάθε παιχνίδι. Είναι η EuroLeague, δεν υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό ματς. Ξέρουμε ποια είναι η Φενέρ, πώς παίζει, και πρέπει να προετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι».

Σχετικά με τους τραυματίες: «Ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι μόνοι δύο που προπονούνται. Οι υπόλοιποι δεν είναι έτοιμοι. Εννοώ τον Κώστα (Σλούκα), τον Ναν, ούτε τον Χουάντσο. Αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμους, ας πούμε, αυτούς τους παίκτες. Θα είμαστε πολύ υπομονετικοί με τους υπόλοιπους παίκτες και δεν θέλουμε να πιέσουμε κανέναν τους».

Σχετικά με τον Μπαντιό που δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα: «Ναι, είχαμε κάποια προβλήματα, προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε. Είναι εντάξει».

Τι κάνει τον κόουτς Σάρας ξεχωριστό όσον αφορά την προσοχή του στη λεπτομέρεια ή κάτι άλλο; «Δίνει μεγάλη έμφαση στις λεπτομέρειες. Προετοιμάζει πάντα την ομάδα με εξαιρετικό τρόπο. Δουλεύει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα τάιμ-άουτ του είναι πάντα πολύ επιτυχημένα για την ομάδα του. Έχει καθαρές ιδέες και είναι ένας σπουδαίος προπονητής».

Σχετικά με τη χθεσινή φιλανθρωπική εκδήλωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην Αθήνα: «Ναι, φυσικά και είναι σημαντικό. Ελπίζω ότι στο μέλλον, όχι μόνο ο Νάιτζελ, αλλά πολλοί παίκτες θα πηγαίνουν να βρίσκονται κοντά στα παιδιά. Η κοινωνία σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν παλαιότερα. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τους νέους ανθρώπους».

athletiko.gr 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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