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Elite Ισπανός στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Κορυφαία σφυρίχτρα φέρνει η ΚΕΔ για το "αιώνιο" ντέρμπι στο Φάληρο, επιλέγοντας τον Elite Ισπανό Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ.

Με σχεδόν 260 παιχνίδια στο ενεργητικό του στην Primera Division και περισσότερα από 60 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 14 χρόνια με το σήμα της FIFA, ο 43χρονος ρέφερι που φέρνει η ΚΕΔ για το ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού την Κυριακή. 

Πρώτη φορά σε ματς ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά έχοντας ξαναβρεθεί στον δρόμο ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Είχε διευθύνει το Φενέρ-Ολυμπιακός 0-3 πριν πέντε χρόνια στο Γιουρόπα Λιγκ και το Γαλατάσαραϊ-ΠΑΟΚ 3-1 προ διετίας.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χοσέ Ενρίκε Ναράνιο Πέρεθ, Μάρκος Σερντάν Αγκιλάρ, 4ος ο Βεργέτης και στο VAR οι Βαλεντίν Πισάρο Γκόμεθ, Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, το ΠΑΟΚ-Καλαμάτα θα διευθύνει ο Κατσικογιάννης, το ΑΕΚ-ΟΦΗ ο Κόκκινος, το Ηρακλής-Λεβαδειακός ο Ευαγγέλου, το Άρης-Βόλος ο Φωτιάς, το Κηφισιά-Παναιτωλικός ο Κουκούλας και το Αστέρας-Ατρόμητος ο Μόσχου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής: 

ΠΑΟΚ-Καλαμάτα: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)

Ηρακλής-Λεβαδειακός: Ευαγγέλου (Πετρόπουλος, Χριστοδούλου, Φίτσας, VAR: Ζαμπαλάς, Κατόπης)

Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κουκουλάς (Μπαλιάκας, Αρμακόλας, 4ο Κατοίκος, VAR: Παπαπέτρου, Πουλικίδης) 

Άρης-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ναράνιο Πέρεθ, Σερντάν Αγκιλάρ, 4ος Βεργέτης, VAR: Πισάρο Γκόμεθ, Λόπεθ Τόκα) 

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Κόκκινος (Κωνσταντίνου, Βαλιώτης, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Κατοίκος) 

Αστέρας-Ατρόμητος: Μόσχου (Οικονόμου, Φραγκιαδάκης, 4ος Ντάούλας, VAR: Πουλικίδης, Ματσούκας)

sdna.gr 

Κατηγορίες

Super League

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