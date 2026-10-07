Elite Ισπανός στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Με σχεδόν 260 παιχνίδια στο ενεργητικό του στην Primera Division και περισσότερα από 60 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 14 χρόνια με το σήμα της FIFA, ο 43χρονος ρέφερι που φέρνει η ΚΕΔ για το ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού την Κυριακή.

Πρώτη φορά σε ματς ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά έχοντας ξαναβρεθεί στον δρόμο ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Είχε διευθύνει το Φενέρ-Ολυμπιακός 0-3 πριν πέντε χρόνια στο Γιουρόπα Λιγκ και το Γαλατάσαραϊ-ΠΑΟΚ 3-1 προ διετίας.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χοσέ Ενρίκε Ναράνιο Πέρεθ, Μάρκος Σερντάν Αγκιλάρ, 4ος ο Βεργέτης και στο VAR οι Βαλεντίν Πισάρο Γκόμεθ, Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, το ΠΑΟΚ-Καλαμάτα θα διευθύνει ο Κατσικογιάννης, το ΑΕΚ-ΟΦΗ ο Κόκκινος, το Ηρακλής-Λεβαδειακός ο Ευαγγέλου, το Άρης-Βόλος ο Φωτιάς, το Κηφισιά-Παναιτωλικός ο Κουκούλας και το Αστέρας-Ατρόμητος ο Μόσχου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής:

ΠΑΟΚ-Καλαμάτα: Κατσικογιάννης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)

Ηρακλής-Λεβαδειακός: Ευαγγέλου (Πετρόπουλος, Χριστοδούλου, Φίτσας, VAR: Ζαμπαλάς, Κατόπης)

Κηφισιά-Παναιτωλικός: Κουκουλάς (Μπαλιάκας, Αρμακόλας, 4ο Κατοίκος, VAR: Παπαπέτρου, Πουλικίδης)

Άρης-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ναράνιο Πέρεθ, Σερντάν Αγκιλάρ, 4ος Βεργέτης, VAR: Πισάρο Γκόμεθ, Λόπεθ Τόκα)

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Κόκκινος (Κωνσταντίνου, Βαλιώτης, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Κατοίκος)

Αστέρας-Ατρόμητος: Μόσχου (Οικονόμου, Φραγκιαδάκης, 4ος Ντάούλας, VAR: Πουλικίδης, Ματσούκας)

sdna.gr