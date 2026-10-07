Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας: «Δεν ρωτηθήκαμε για το θέμα του "Σπύρος Κυπριανού"»

Το σωματείο της ΑΕΛ, μέσω ανακοίνωσης εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την ευκολία με την οποία παραχωρήθηκε το κλειστό της Λεμεσού στην Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της Ευρωλίγκα στην Κύπρο.

Ανάμεσα σε άλλα ζήτησε απαντήσεις από την ίδια την ΚΟΠΕ η οποία από την πλευρά της τονίζει πως κανείς δεν την ρώτησε για το εν λόγω θέμα:

«Σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης δεν ρωτηθήκαμε σε καμία στιγμή να εκφαίρουμε την άποψη μας για το εν λόγω θέμα και ούτε έχουμε προχωρήσει σε οποιαδήποτε τοποθέτηση. Το «Σπύρος Κυπριανού» αποτελεί γήπεδο το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Η Robomarket ΑΕΛ σε καμία στιγμή δεν επικοινώνησε με την Ομοσπονδία πριν την ανακοίνωση της για να εκφράσει τους προβληματισμούς της και παράλληλα να ζητήσει βοήθεια για να εξυπηρετηθούν τα αιτήματα τους. Επίσης, ο πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΟΑ για το εν λόγω θέμα»