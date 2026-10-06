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Η UEFA περιμένει την Premier League και σκέφτεται αν θα τιμωρήσει τη Μάντσεστερ Σίτι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να έχει περάσει ήδη από επιτροπές, εφέσεις και ατελείωτες σελίδες κανονισμών, όμως για την UEFA το κεφάλαιο δεν έχει κλείσει.

Η UEFA παρακολουθεί στενά την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, περιμένοντας ουσιαστικά να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία της Premier League και η έφεση των «πολιτών», προτού αποφασίσει, αν τα ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν και σε δικές της κυρώσεις. Με τα 830 εκατομμύρια λίρες, τους οικονομικούς κανονισμούς και μια υπόθεση που αρνείται πεισματικά να τελειώσει πάνω στο τραπέζι, το ερώτημα είναι απλό: πόσες αίθουσες δικαστηρίων χρειάζονται τελικά, για να ολοκληρωθεί μία ποδοσφαιρική σεζόν;

Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να έχει περάσει ήδη από επιτροπές, εφέσεις και ατελείωτες σελίδες κανονισμών, όμως για την UEFA το κεφάλαιο δεν έχει κλείσει. Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία περιμένει πρώτα την τελική εξέλιξη της διαδικασίας στην Premier League, με τα 830 εκατομμύρια λίρες και τις οικονομικές παραβάσεις στο επίκεντρο, προτού κρίνει αν υπάρχει έδαφος και για δική της τιμωρία.

Η UEFA έχει επιλέξει να μην κινηθεί πριν ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία της Premier League, παρακολουθώντας στενά την έφεση που έχει ήδη καταθέσει η Μάντσεστερ Σίτι. Το ενδιαφέρον της κάθε άλλο παρά θεωρητικό είναι, αφού πέντε από τις κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκαν ένοχοι οι «πολίτες» συνδέονται άμεσα με παραβιάσεις των τότε κανονισμών Financial Fair Play της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. 

Η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League κατέληξε ότι, από τη σεζόν 2009-10 έως και την 2017-18, η Σίτι χρησιμοποίησε συμφωνίες που χαρακτηρίστηκαν «εικονικές», ώστε να εμφανιστούν περίπου 830 εκατομμύρια λίρες χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες ως χορηγικά έσοδα. Παράλληλα, έκρινε ότι ο σύλλογος παρουσίασε οικονομικά στοιχεία που δεν αποτύπωναν την πραγματική του εικόνα και ότι παραβίασε σημαντικά τόσο τα όρια δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA. 

Η ίδια η Σίτι απορρίπτει πλήρως την απόφαση. Έχει ήδη καταθέσει έφεση και υποστηρίζει ότι διαθέτει εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό που, κατά τη θέση της, θα ανατρέψει το πόρισμα. Ένα από τα βασικά επιχειρήματά της αναμένεται να είναι ότι πρόσθετα ποσά που σχετίζονταν με χορηγικές συμφωνίες προέρχονταν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου, θέση την οποία η αρχική επιτροπή δεν αποδέχθηκε. 

Η UEFA, βέβαια, έχει ξαναβρεθεί απέναντι στη Σίτι. Το 2014 είχε επιβληθεί πρόστιμο στο πλαίσιο διακανονισμού για παραβιάσεις του Financial Fair Play, ενώ το 2020 ο σύλλογος είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό δύο ετών από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η Σίτι προσέφυγε στο CAS, το οποίο ανέτρεψε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και μείωσε το πρόστιμο στα 10 εκατομμύρια ευρώ, κρίνοντας ότι μεγάλο μέρος των κατηγοριών είτε δεν είχε αποδειχθεί είτε είχε παραγραφεί. 

Και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη διαφορά της σημερινής υπόθεσης. Η Premier League είχε πρόσβαση σε υλικό και έγγραφα που, σύμφωνα με το Sky Sports, δεν βρίσκονταν στη διάθεση της UEFA όταν είχε «χτίσει» τη δική της υπόθεση. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν θεωρεί το θέμα απαραίτητα «τελειωμένο» από το 2020 και περιμένει να δει τι θα απομείνει όρθιο μετά την έφεση. 

Το πότε θα υπάρξει καθαρή εικόνα, πάντως, παραμένει ανοιχτό. Με βάση τους νέους κανονισμούς της Premier League, η διαδικασία της έφεσης προβλέπεται να ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όμως η Σίτι μπορεί να αμφισβητήσει το κατά πόσο οι νέες, επιταχυμένες προθεσμίες εφαρμόζονται σε μία υπόθεση που ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι το φινάλε μπορεί να μετακινηθεί αρκετά πιο μακριά απ’ όσο θα ήθελαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

Μέχρι τότε, η UEFA κάνει αυτό που ίσως ταιριάζει περισσότερο σε αυτή την υπόθεση, περιμένει. Γιατί στη Μάντσεστερ Σίτι, πριν έρθει η επόμενη απόφαση, πρέπει πρώτα να τελειώσει η προηγούμενη έφεση και συνήθως πριν τελειώσει εκείνη, έχει ήδη ανοίξει η επόμενη νομική σελίδα.

england365.gr 

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