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Η αντίδραση του Ζεζούς για την δήλωση Ρονάλντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς βρέθηκε σήμερα (7/10 -για άλλη μια φορά- αντιμέτωπος με την «υπόθεση Κριστιάνο Ρονάλντο», καθώς έβγαινε από το σπίτι του, και μίλησε σύντομα με τους δημοσιογράφους που περίμεναν εκεί.

«Διάβασα τη δήλωση και τώρα, όπως κάνω κάθε μέρα, κατευθύνομαι στην ομοσπονδία για να δουλέψω και να σκεφτώ την ομάδα και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα», δήλωσε ο Ζόρζε Ζεσούς.

Σε μια εκτενή δήλωση 1.740 λέξεων που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες (6/10) ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη για την αποχώρησή του από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας και αναγνώρισε ότι η ιδιότητά του ως αρχηγού θα έπρεπε να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για την τιμωρία που θα επιβληθεί· ωστόσο, κατηγόρησε τον προπονητή, Ζόρζε Ζεσούς, ότι αθέτησε τον λόγο του δύο φορές.

Το πρώτο περιστατικό που αναφέρει ο Ρονάλντο αφορά τον αγώνα στη Νορβηγία, όπου έκανε προθέρμανση αλλά δεν μπήκε στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων πως αναμενόταν να αγωνιστεί για περίπου 30 λεπτά.

Η άλλη περίπτωση κατά την οποία ο αρχηγός κατηγορεί τον προπονητή ότι αθέτησε τον λόγο του αφορά τη μετέπειτα συνέντευξη Τύπου που δόθηκε πριν από τον αγώνα με τη Δανία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο περιγράφει ότι ο Ζόρζε Ζεσούς είχε στα χέρια του ένα έγγραφο για να καθοδηγήσει τις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ένα έγγραφο εγκεκριμένο από τον ίδιο τον αρχηγό, το οποίο όμως φέρεται να ζήτησε ο προπονητής μετά από συνάντηση με τους Σιμάο Κουτίνιο (αθλητικό διευθυντή της Αλ Νασρ) και Τιάγκο Κραβέιρο (πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και νυν στρατηγικό σύμβουλο της CR7, S.A., της εταιρείας του παίκτη).

 

 

 

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