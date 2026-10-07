Η διαιτητική ομάδα του Καρμιώτισσα - Ομόνοια
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από την ΚΟΠ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητής του αγώνα της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών με την Ομόνοια Λευκωσίας για την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης