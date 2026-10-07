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Η διαιτητική ομάδα του Καρμιώτισσα - Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενημέρωση από την ΚΟΠ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητής του αγώνα της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών με την Ομόνοια Λευκωσίας για την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

 

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