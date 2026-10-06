«Κούρσα» για δύο η Χρυσή Μπάλα, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες

Τουλάχιστον αυτό αποκαλύπτουν οι νέες αποδόσεις των μεγάλων διεθνών στοιχηματικών εταιρειών· ο αρχηγός της εθνική Αγγλίας, επιθετικός της Μπάγερν είδε αρχικά τις πιθανότητές του να βελτιώνονται κατακόρυφα, για να ξεπεραστεί τελικά τις τελευταίες ημέρες από τον Ισπανό διεθνή επιθετικό παίκτη της Μπαρτσελόνα.

Πίσω τους μένουν παίκτες όπως ο Μπαπέ, ο Μέσι και ο Ρόδρι - οι οποίοι, στα αρχικά στάδια (αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και πριν καν ανακοινωθούν οι 30 φιναλίστ), είχαν αποδόσεις συγκρίσιμες με εκείνες του Γιαμάλ ή του Κέιν.

Ο νικητής, που θα...διαδεχθεί τον Ουσμάν Ντεμπελέ, θριαμβευτή το 2025, θα ανακοινωθεί στις 26 Οκτωβρίου σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο.

sdna.gr