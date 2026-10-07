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To Ο3 OlympusMan – Trail Run… έχει μία διαδρομή-πρόκληση για τον καθένα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στις 18 Οκτωβρίου, τα μονοπάτια του Τροόδους υποδέχονται δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό

Από την πρώτη επαφή με το ορεινό τρέξιμο μέχρι την πρόκληση των 72 χιλιομέτρων, το O3 OlympusMan - Trail Run της Αctivate Cyprus προσφέρει τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, δίνοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευκαιρία να ανακαλύψει το Τρόοδος μέσα από μία μοναδική εμπειρία.

Στις 18 Οκτωβρίου, τα μονοπάτια του Τροόδους υποδέχονται δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει την αγάπη για το ορεινό τρέξιμο με την εξερεύνηση του φυσικού τοπίου και την προσωπική υπέρβαση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αποστάσεις, καθεμία με τον δικό της χαρακτήρα. Το Ultra 72χλμ. απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια μεγάλη δοκιμασία αντοχής, το Marathon+ 47χλμ. προσφέρει μια ξεχωριστή πρόκληση μέσα στο ορεινό περιβάλλον, ενώ το Classic 21χλμ. αποτελεί μια δυναμική επιλογή για δρομείς που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία μιας απαιτητικής ορεινής διαδρομής. Για όσους επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο trail running, το Adventure Trail Run 10χλμ. προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μαγεία του ορεινού τρεξίματος σε μια πιο προσιτή απόσταση.

Ανεξάρτητα από την επιλογή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κινηθούν μέσα στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του Τροόδους και να απολαύσουν τις εναλλαγές του τοπίου, δια μέσου μίας διοργάνωσης με έντονο διεθνή χαρακτήρα, με συμμετοχές από σχεδόν 20 χώρες.

Το O3 OlympusMan - Trail Run περιλαμβάνεται στο καλεντάρι της Διεθνούς Οργάνωσης Ορεινού Τρεξίματος ITRA (International Trail Running Association), προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα συλλογής βαθμών ITRA.

Η τελευταία ημέρα για εγγραφή συμμετοχής στο OlympusMan – Τrail Run είναι στις 11 Οκτωβρίου. Τη διοργάνωση στηρίζουν η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το OlympusMan – Τrail Run στο www.activatecyprus.com/o3-olympusman-trail-run.

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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