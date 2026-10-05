ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν πως η Σίτι θα υποβιβαστεί αν αποτύχει η έφεση»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Βόμβα από το Sky Sports

Σοβαρές αναμένονται να είναι οι συνέπειες για τη Μάντσεστερ Σίτι, εφόσον αποτύχει η έφεσή της κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής για τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι υπόλοιποι σύλλογοι του πρωταθλήματος θεωρούν πως η υπόθεση είναι τόσο σοβαρή, ώστε δεν περιμένουν τη Μάντσεστερ Σίτι να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία την επόμενη σεζόν σε περίπτωση που η έφεσή της απορριφθεί.

Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον σύλλογο ένοχο για περισσότερες από 100 παραβάσεις οικονομικών κανόνων, οι οποίες αφορούν συνολικά εννέα σεζόν. Το μέγεθος και η διάρκεια των παραβάσεων έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανταγωνιστές της ομάδας, οι οποίοι θεωρούν ότι μια απλή αφαίρεση βαθμών δεν θα αποτελούσε επαρκή τιμωρία εάν είχε ως αποτέλεσμα τον υποβιβασμό της Σίτι μόλις για μία αγωνιστική περίοδο.

Όπως αναφέρει το Sky Sports, στους αντίπαλους συλλόγους υπάρχει η άποψη πως «η τιμωρία πρέπει να ταιριάζει στο αδίκημα», ενώ εκφράζεται παράλληλα προβληματισμός για τον αντίκτυπο που έχει η υπόθεση στην εικόνα και την αξιοπιστία της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση και έχει καταθέσει έφεση, υποστηρίζοντας πως διαθέτει «ένα ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων στοιχείων» που αποδεικνύει τη θέση της.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς η διαδικασία της έφεσης μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και την επόμενη χρονιά, ενώ παράλληλα θα ακολουθήσει η ακρόαση για την επιβολή των κυρώσεων. Η ίδια τριμερλής επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση θα αποφασίσει και για την ποινή, αφού πρώτα η Premier League καταθέσει την πρότασή της και η νομική ομάδα της Σίτι παρουσιάσει τα επιχειρήματά της.

Οι αντίπαλοι της Μάντσεστερ Σίτι δεν θα έχουν άμεση συμμετοχή στη διαδικασία επιβολής της ποινής, ωστόσο το ενδιαφέρον τους είναι μεγάλο, καθώς θεωρούν πως η τελική απόφαση θα αποτελέσει κρίσιμο προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οικονομικές παραβάσεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση, που έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές διαμάχες στην ιστορία της Premier League, φαίνεται πως απέχει ακόμη αρκετά από το οριστικό της τέλος.

sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βολική ισοπαλία στο Μαυροβούνιο - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Γιάννης: «Νιώθω ξανά ζωντανός στο Μαϊάμι, απολαμβάνω κάθε γ@μ#μενη στιγμή - Έχω ακόμη 5-6 καλά χρόνια μπροστά μου»

NBA

|

Category image

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο με τους διαιτητές

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν πως η Σίτι θα υποβιβαστεί αν αποτύχει η έφεση»

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μάντζιος: «Είναι ένα υπέροχο γκρουπ και από εκεί ξεκινούν οι σωστές βάσεις»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έπιασε τόπο η έφεση, με κόσμο το Ανόρθωση - Πάφος!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέ καρέ η «έκρηξη» της Εθνικής μετά την ανατροπή!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Έβαλε το λιθαράκι του ο αείμνηστος Δημήτρης Δημητρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο χρόνος γύρισε πίσω και στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανατροπή σε νεκρό χρόνο και… εκτόξευση για την Εθνική Κύπρου!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΛεΜπρόν: Στην 24η σεζόν με ισχιαλγία και αρθρίτιδα στο αριστερό πόδι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία η ανανέωση του συμβολαίου του Κέιν στην Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χορηγία €10.000 στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτή είναι η απόφαση της Ρεάλ για Γκιουλέρ – Στο κλαμπ των «μακροχρόνιων συμβολαίων» ως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έντονα ενοχλημένοι στην ΑΕΛ: Κρίθηκε στο 3-2 η έφεση!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη