Οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League θεωρούν πως η Σίτι θα υποβιβαστεί αν αποτύχει η έφεση»

Σοβαρές αναμένονται να είναι οι συνέπειες για τη Μάντσεστερ Σίτι, εφόσον αποτύχει η έφεσή της κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής για τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι υπόλοιποι σύλλογοι του πρωταθλήματος θεωρούν πως η υπόθεση είναι τόσο σοβαρή, ώστε δεν περιμένουν τη Μάντσεστερ Σίτι να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία την επόμενη σεζόν σε περίπτωση που η έφεσή της απορριφθεί.

Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον σύλλογο ένοχο για περισσότερες από 100 παραβάσεις οικονομικών κανόνων, οι οποίες αφορούν συνολικά εννέα σεζόν. Το μέγεθος και η διάρκεια των παραβάσεων έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανταγωνιστές της ομάδας, οι οποίοι θεωρούν ότι μια απλή αφαίρεση βαθμών δεν θα αποτελούσε επαρκή τιμωρία εάν είχε ως αποτέλεσμα τον υποβιβασμό της Σίτι μόλις για μία αγωνιστική περίοδο.

Όπως αναφέρει το Sky Sports, στους αντίπαλους συλλόγους υπάρχει η άποψη πως «η τιμωρία πρέπει να ταιριάζει στο αδίκημα», ενώ εκφράζεται παράλληλα προβληματισμός για τον αντίκτυπο που έχει η υπόθεση στην εικόνα και την αξιοπιστία της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση και έχει καταθέσει έφεση, υποστηρίζοντας πως διαθέτει «ένα ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων στοιχείων» που αποδεικνύει τη θέση της.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς η διαδικασία της έφεσης μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και την επόμενη χρονιά, ενώ παράλληλα θα ακολουθήσει η ακρόαση για την επιβολή των κυρώσεων. Η ίδια τριμερλής επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση θα αποφασίσει και για την ποινή, αφού πρώτα η Premier League καταθέσει την πρότασή της και η νομική ομάδα της Σίτι παρουσιάσει τα επιχειρήματά της.

Οι αντίπαλοι της Μάντσεστερ Σίτι δεν θα έχουν άμεση συμμετοχή στη διαδικασία επιβολής της ποινής, ωστόσο το ενδιαφέρον τους είναι μεγάλο, καθώς θεωρούν πως η τελική απόφαση θα αποτελέσει κρίσιμο προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οικονομικές παραβάσεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση, που έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές διαμάχες στην ιστορία της Premier League, φαίνεται πως απέχει ακόμη αρκετά από το οριστικό της τέλος.

sport-fm.gr