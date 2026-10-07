Ο απολογισμός και η συνέχεια του AEK C.A.R.E.S

Δημοσιογραφική διάσκεψη για τον απολογισμό της πρώτης χρονιάς δράσεων του κοινωνικού προγράμματος της ΑΕΚ, AEK C.A.R.E.S. (Community • Awareness • Responsibility • Engagement • Support), καθώς και για την παρουσίαση των δράσεων που προγραμματίζονται για τη νέα περίοδο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα διασκέψεων του AEK ARENA.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη μίλησαν ο Ανδρέας Παυλίδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της AEK LARNACA FC LTD, η Πάολα Καραπατάκη, εκ μέρους της οικογένειας Καραπατάκη, η Rabea Sajrawi, Διευθύντρια της SLK Development, χορηγού του κοινωνικού προγράμματος, και ο Χριστόφορος Στυλιανού, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ.

Η διάσκεψη ξεκίνησε με την προβολή βίντεο, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του AEK C.A.R.E.S. κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του, καθώς και η προσπάθεια που αναπτύχθηκε μέσα από τις συνεργασίες και τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Ανδρέας Παυλίδης

«Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι της ΑΕΚ,

Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας.

Πέρσι, όταν παρουσιάσαμε το AEK C.A.R.E.S., ξεκίνησα με μια φράση του Νέλσον Μαντέλα: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το να δίνεις τον χρόνο και την ενέργειά σου για να βοηθήσεις τους άλλους, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα».

Έναν χρόνο μετά, πιστεύω ακόμη περισσότερο σε αυτά τα λόγια. Προσφέρεις χωρίς να περιμένεις κάτι πίσω. Κι όμως, οι άνθρωποι σου επιστρέφουν κάτι πολύτιμο: την αγάπη τους, την ευγνωμοσύνη τους, ένα βλέμμα ή ένα απλό «ευχαριστώ». Αυτές οι στιγμές μάς θυμίζουν γιατί ξεκινήσαμε.

Την προηγούμενη περίοδο σταθήκαμε δίπλα σε ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και αναπτύξαμε συνεργασίες με οργανισμούς που προσφέρουν σημαντικό έργο στην κοινωνία μας.

Συνολικά, μέσω του AEK C.A.R.E.S. δόθηκαν περισσότερα από €100.000 σε φορείς και ιδρύματα. Αυτό έγινε χάρη στους ανθρώπους που συμμετείχαν και μας εμπιστεύτηκαν. Απέναντί τους έχουμε μια ξεκάθαρη ευθύνη: πλήρη διαφάνεια ως προς τα έσοδα και τη διάθεση των χρημάτων.

Οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις μας καθιερώνονται πλέον ως θεσμός. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίζουμε την προσπάθεια με συνέπεια και να χτίζουμε σχέσεις που διαρκούν.

Τη νέα περίοδο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον ΠΑΣΥΚΑΦ, το Hope for Children και τον Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου, καθώς και άλλους φορείς με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια επιθυμία για προσφορά.

Παράλληλα, δημιουργήσαμε το ντοκιμαντέρ «Από το Αρχαίο Κίτιο στη Λάρνακα του Σήμερα», καθώς η προσφορά στα κοινά οφείλει να περιλαμβάνει και τον πολιτισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο συνεργαστήκαμε με τη Μηχανή του Χρόνου από την Ελλάδα, οι οποίοι θεωρούνται οι κορυφαίοι στην αποτύπωση της ιστορίας. Η Λάρνακα έχει ιστορία-θησαυρό και σαν AEK C.A.R.E.S. οφείλουμε να την αναδείξουμε.

Ευχαριστώ από καρδιάς οργανισμούς, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τους εθελοντές και τον κόσμο της ΑΕΚ. Μαζί δώσαμε ουσία στη φράση που μας ενώνει: η ΑΕΚ είναι οικογένεια και η οικογένεια νοιάζεται.

Σας ευχαριστώ.»

Πάολα Καραπατάκη

«Αγαπητοί φίλοι, μέλη των ΜΜΕ,

Πριν από έναν χρόνο παρουσιάσαμε το AEK C.A.R.E.S. με ένα ξεκάθαρο όραμα: η ΑΕΚ να βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία της Λάρνακας και στους ανθρώπους της που έχουν ανάγκη.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, είδαμε μέσα από πολλές δράσεις και εκδηλώσεις πόσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί.

Αλλά κανένα κοινωνικό πρόγραμμα δεν μπορεί να πετύχει από μόνο του. Χρειάζεται συνεργασίες με οργανώσεις και εταιρείες, εθελοντές και ανθρώπους με διάθεση να προσφέρουν. Και θέλω σήμερα να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους ανθρώπους και στους οργανισμούς που στηρίζουν την προσπάθειά μας για να ενώσουμε τη δύναμη του αθλητισμού με τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς.

Ο πρώτος χρόνος ήταν μόνο η αρχή.

Είμαστε περήφανοι για όσα πετύχαμε τον πρώτο χρόνο, αλλά ακόμη περισσότερο ενθουσιασμένοι για όσα έρχονται. Η αφοσίωσή μας στο AEK C.A.R.E.S. μεγαλώνει και ετοιμάζουμε μεγαλύτερες δράσεις, με στόχο να έχουν διάρκεια και ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας.

Γιατί θέλουμε μια ΑΕΚ που δεν θα είναι μόνο περήφανη για όσα κερδίζει μέσα στο γήπεδο.

Θέλουμε μια ΑΕΚ που θα είναι περήφανη και για όσα προσφέρει έξω από αυτό.

Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε μόνο όλοι μαζί.

Γιατί η ΑΕΚ είναι οικογένεια.

Και μαζί με την οικογένειά μας, μεγαλώνει και η ευθύνη μας να προσφέρουμε.

Σας ευχαριστώ.»

Rabea Sajrawi – SLK Development

«Eίναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας την SLK και να είναι μέρος αυτής της σημαντικής συνεργασίας με το AEK C.A.R.E.S.

Στην SLK πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ευθύνη μας είναι μεγαλύτερη από το επιχειρηματικό κομμάτι. Πιστεύουμε στην στήριξη της κοινωνίας, την δημιουργία ευκαιριών και να είμαστε δίπλα στον κόσμο που χρειάζεται περισσότερο την υποστήριξη.

Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα.

Το ποδόσφαιρο έχει την δύναμη να φέρνει τον κόσμο κοντά, να κτίζει αυτοπεποίθηση και το πιο σημαντικό να δίνει στον κόσμο μία δεύτερη ευκαιρία και ένα νέο ξεκίνημα.

Είμαστε πολύ περήφανοι που βρισκόμαστε στο πλευρό της ΑΕΚ και υποστηρίζουμε αυτές τις δράσεις που βοηθούν τον κόσμο να ξανακτίσει την ζωή του και να κάνει ένα βήμα μπροστά, με θετικό τρόπο.

Ευχόμαστε αυτό να είναι μόνο η αρχή και μαζί με το AEK C.A.R.E.S. να συνεχίσουμε δράσεις που έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Επειδή η ΑΕΚ είναι περισσότερο από ένας αθλητικός σύλλογος. Είναι οικογένεια και η οικογένεια νοιάζεται.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. ».

Χριστόφορος Στυλιανού

«Καλημέρα σας,

Θα ήθελα να αναφερθώ στις δράσεις που προγραμματίζουμε για τη νέα περίοδο του AEK C.A.R.E.S.

Στόχος μας είναι το AEK C.A.R.E.S. να συνεχίσει να μεγαλώνει, να δημιουργεί νέες συνεργασίες και, κυρίως, να προσφέρει έμπρακτα στην κοινωνία.

Ξεκινώ με μια συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει και για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντική, αυτή με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο πραγματοποιήσαμε στο Παττίχειο Αμφιθέατρο τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τον Σάκη Ρουβά. Τα καθαρά έσοδα, ύψους €43.601, δόθηκαν στον ΠΑΣΥΚΑΦ για τη στήριξη του έργου του.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας μας έδειξε ότι μια τέτοια δράση μπορεί να γίνει θεσμός. Γι’ αυτό, τον Σεπτέμβριο του 2027, θα διοργανώσουμε ξανά μια μεγάλη μουσική βραδιά, με τον ίδιο φιλανθρωπικό σκοπό και με τα καθαρά έσοδα να διατίθενται στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Συνεχίζουμε επίσης τη συνεργασία μας με το Hope For Children.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα πραγματοποιήσουμε ένα Funday με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αλλά και μια μεγάλη μουσική βραδιά με Έλληνα ή Ελληνίδα καλλιτέχνη, τα καθαρά έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο Hope For Children.

Μια ακόμη σημαντική συνεργασία είναι αυτή με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ατόμων με Αυτισμό.

Τα Χριστούγεννα θα επισκεφθούμε το σπίτι ατόμων με αυτισμό, προσφέροντας δώρα και λίγη χαρά στις οικογένειές τους.

Παράλληλα, θα προσκαλέσουμε άτομα με αυτισμό από όλους τους συνδέσμους της Κύπρου να επισκεφθούν τις προπονήσεις της ομάδας μας και το AEK ARENA, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα και τον χώρο μας.

Επιπλέον, το AEK C.A.R.E.S. θα επιχορηγήσει και θα καλύψει τα έξοδα των βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ατόμων με Αυτισμό για τη σχολική περίοδο 2026/27.

Στη νέα περίοδο ξεκινάμε επίσης μια νέα συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Λάρνακας.

Μαζί θα οργανώσουμε ένα Funday στο Metropolis Mall στη Λάρνακα, όπου μέσα από την πώληση προϊόντων της ΑΕΚ αλλά και προϊόντων του Ερυθρού Σταυρού Λάρνακας, θα στηρίξουμε οικονομικά το έργο και την προσπάθεια του Συνδέσμου.

Θέλουμε επίσης να στηρίξουμε έμπρακτα τις πολύτεκνες οικογένειες της πόλης μας. Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη του Συνδέσμου Πολυτέκνων θα έχουν 50% έκπτωση στα εισιτήρια διαρκείας, αλλά και στα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ.

Και μια ακόμη συνεργασία που για εμάς έχει ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα είναι αυτή με τον Αθλητικό Σύλλογο Άρη.

Ο Άρης αγωνίζεται στο αγροτικό πρωτάθλημα και η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να επανενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται στην κοινωνία. Για αυτόν τον λόγο, τους παραχωρούμε το προπονητικό κέντρο των ακαδημιών μας «Νικόλας Θεοδότου» στην Αλυκή, για τις προπονήσεις και τους εντός έδρας αγώνες τους, ενώ αναλαμβάνουμε και τα έξοδα για την αθλητική τους ένδυση, τις στολές, τα προπονητικά ρούχα και τις φόρμες αποστολής.

Και θα ήθελα να κλείσω με μια δράση διαφορετική από τις υπόλοιπες, αλλά εξίσου σημαντική για εμάς.

Το AEK C.A.R.E.S. θέλει να προσφέρει και στον πολιτισμό, αφήνοντας κάτι που θα παραμείνει στην πόλη μας και θα θυμίζει στις επόμενες γενιές τη μεγάλη ιστορία της Λάρνακας.

Για αυτόν τον λόγο, ετοιμάζουμε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Από το Αρχαίον Κίτιον στη Λάρνακα του Σήμερα», μια παραγωγή της ομάδας της «Μηχανής του Χρόνου».

Μέσα από το ντοκιμαντέρ θέλουμε να αναδείξουμε την ιστορία και την πορεία της πόλης μας και να δώσουμε τη δυνατότητα, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, να γνωρίσει την ιστορία που κουβαλά η Λάρνακα.

Η πρώτη παρουσίαση του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στο K Cineplex, παρουσία των χορηγών, των παραγόντων, των δημοσιογράφων, καθώς και αξιωματούχων της πόλης και του κράτους.

Στη συνέχεια, στόχος μας είναι το ντοκιμαντέρ να προβληθεί στην τηλεόραση, αλλά και μέσα από τα επίσημα social media κανάλια της ΑΕΚ.

Και κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό: στόχος μας είναι, μέσα στη χρονιά, όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας να επισκεφθούν το K Cineplex και να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ.

Θέλουμε τα παιδιά της Λάρνακας να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης τους, να αισθανθούν περήφανα για αυτήν και να καταλάβουν ότι η Λάρνακα δεν είναι μόνο το σήμερα, αλλά μια πόλη με μια τεράστια ιστορία που αξίζει να γνωρίζουμε και να διατηρούμε.

Γιατί αυτό θέλουμε να είναι το AEK C.A.R.E.S.

Να προσφέρει στους ανθρώπους, να στηρίζει την κοινωνία, να δημιουργεί συνεργασίες, αλλά ταυτόχρονα να αφήνει και κάτι πίσω του.

Κάτι για τους ανθρώπους, κάτι για τα παιδιά και κάτι για την πόλη μας.

Και επειδή πολλές φορές οι εικόνες μπορούν να πουν περισσότερα από τα λόγια, θα ήθελα να σας παρουσιάσουμε τώρα το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Από το Αρχαίον Κίτιον στη Λάρνακα του Σήμερα».

Σας ευχαριστώ».

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Χριστόφορου Στυλιανού, προβλήθηκε το trailer του ντοκιμαντέρ «Από το Αρχαίον Κίτιον στη Λάρνακα του Σήμερα».



















